Federico Salazar confiesa vínculo que tiene con Erika Manrique tras ampay: "Es mi confidente"

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El reciente ampay de Federico Salazar junto a Erika Manrique desató una ola de comentarios en la farándula local. Sin embargo, el conductor de noticias no tardó en pronunciarse para aclarar la situación y poner fin a los rumores sobre un posible romance.

Apoyo emocional en medio de la polémica

En medio de las especulaciones, el periodista puso especial énfasis en las recientes declaraciones de Erika Manrique, quien aclaró ante las cámaras de "Amor y Fuego" que el vínculo entre ambos es estrictamente amical. Salazar subrayó la solidez de una relación que ha resistido el paso del tiempo.

"Claro, ella ya lo dijo, ya lo corrigió. Lo que hubo es una amistad de muchos años, una amistad de esas que te encuentras o te hablas con la persona de vez en cuando. Nos conocemos hace más de 30 años, la conoce a ella desde antes que Katia (Condos)", expresó.

Más allá del escándalo, Salazar dejó claro que atraviesa una etapa sensible en su vida personal. En ese contexto, resaltó la importancia de contar con personas de confianza, como Erika Manrique, a quien considera una figura cercana.

"Sí es cercana, confidente eventualmente, porque nos hemos visto en épocas y hay otras donde no nos hemos visto. Pero, sí, obviamente en el tema de la separación es un tema que no es fácil y uno busca consejos o apoyo emocional", indicó el periodista.

Esta versión coincide con la de la propia Manrique, quien también negó cualquier relación sentimental y defendió su derecho a mantener vínculos personales sin ser juzgada públicamente.

Erika Manrique sorprendió con declaración

El pasado jueves 09 de abril, Erika Manrique sorprendió a con una frase que encendió aún más la polémica: "A él lo amo". Sin embargo, rápidamente aclaró el contexto de sus palabras para evitar malinterpretaciones.

"Lo amo como a un hermano, lo conozco antes de Katia y nunca ha existido nada", aseguró, descartando tajantemente un romance.

Manrique sostuvo que su entorno más cercano conoce perfectamente al periodista y la naturaleza de su vínculo.

"Mi familia y mi hijo lo conocen. Lo amo como a un hermano, lo conozco antes de Katia y nunca ha existido nada. No soy su 'paño de lágrimas', somos superamigos y ni siquiera nos vemos seguido", detalló a Trome.

Además, contó que retomó comunicación con el presentador de noticias tras la difusión del ampay en su departamento y volvió a descartar cualquier romance. La mujer también sorprendió al afirmar que tiene pareja y que actualmente se encuentra en Europa para reencontrarse con él.