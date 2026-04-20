Mano Menezes revela la razón por la que no convocó a Renato Tapia a la selección peruana

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana sostuvo sus primeros amistosos al mando del nuevo entrenador Mano Menezes frente a Senegal y Honduras. La lista de convocado para dichos compromisos llamó la atención por los nuevos rostros, pero a su vez por la no presencia de jugadores de experiencia. Tal es el caso de Renato Tapia, sobre el cual el estratega brasieñoó explicó la razón de su no convocatoria.

¿Por qué Mano Menezes no convocó a Renato Tapia?

El reciente domingo, ela actual técnico de la selección peruana, Mano Menezes brindó una entrevista a Fútbol en América en donde abordó diversos temas relacionados a la Blanquirroja, entre ellos explicó su decisión de no contar con Renato Tapia para los dos primeros amistosos que ha tenido Perú ante Senegal y Honduras.

Con firmeza y claridad el entrenador de 63 años resaltó que su decisión responde a que en esta primera etapa en la Blanquirroja se caracterizará por la evaluación y búsqueda de nuevas alternativas, pero ello no significa que las puertas del combinado patrio están cerradas para el actual jugador de Al-Wasl F. C. de la UAE Pro League.

"En mi presentación fui preguntado sobre algunas cuestiones importantes sobre la convocatoria, sobre quiénes podrían estar y quién no. Yo dije que las puertas de la selección estaban abiertas para todos. Vale para Tapia y para todos los otros, quiero en este primer momento encontrar nuevos jugadores", afirmó.

Bajo esa premisa subrayó que tras este proceso se podrán unir los nuevos futbolistas con los que tienen cierta experiencia en el combinado patrio para ser "una selección fuerte, equilibrada" en la que se unan fuerza física y juventud. "Tapia va a estar", puntualizó.

¿Qué dijo sobre la localía de la Blanquirroja en la altura?

De otro lado, Menezes también se refirió acerca de la posibilidad de que el conjunto peruano pueda disputar algunos partidos de las Eliminatorios rumbo al Mundial 2030 en algunas provincias de altura como Arequipa o Cusco.

"Estamos conversando sobre esa posibilidad. Siempre se compara con Bolivia porque es la selección que más fuerte se ha hecho en la altura, pero ellos tienen a dos de sus principales equipos en la altura, Perú los tienen aquí en el llano. Tenemos que analizar bien", opinó el entrenador de Perú.

En medio de rumores por la ausencia de Renato Tapia en los recientes amistosos de la selección peruana, el entrenador Mano Menezes explicó la verdadera razón por la que decidió no convocar al mediocampista. El estratega brasileño resaltó que aún el equipo de todos se encuentra en una etapa de evaluación y búsqueda, pero aclaró que sí será tomado en cuenta.