Jonathan Maicelo responde a críticas luego de aparecer en Central en bividí: ¿Qué dijo?

El reconocido boxeador peruano Jonathan Maicelo ha causado asombro en las redes al compartir imágenes de una cena en el exclusivo restaurante Central, en compañía de su novia, Samantha Batallanos. Sin embargo, lo que esperaba ser una celebración se vio opacada por duras críticas hacia la vestimenta que eligió para la ocasión. Ante esta situación, decidió no quedarse callado y envió un mensaje contundente a sus detractores.

Jonathan Maicelo en Central

Central, recientemente reconocido como el mejor restaurante del mundo, fue el lugar elegido por Jonathan Maicelo para disfrutar de una experiencia gastronómica única.

El boxeador, fiel a su estilo, compartió un video en el que se le veía deleitándose con los platillos y agregó una divertida descripción: "Acá pe', me quise meter una bajada en el Mercado 'CENTRAL'. No te me huevie' JAAA broma". Además, resaltó la alegría de estar acompañado por su pareja, Samantha Batallanos, mencionando que estaba en el "mejor restaurante del mundo" con la "mejor compañía del mundo".

Jonathan Maicelo responde a críticos

No obstante, las críticas no tardaron en llegar debido al atuendo que lució Jonathan Maicelo durante la cena.

Ante la avalancha de mensajes negativos, el boxeador decidió responder a sus detractores a través de su cuenta de Facebook, defendiendo su elección y enviando un mensaje directo.

"Ser... no parecer, los de saco y corbata son los que más roban y están en la calle. Conozco a varios que usan el mejor teléfono ni saldo tienen. Respeto a Virgilio por lo que está logrando con su restaurante, donde fui a comer de la manera más cómoda posible, yo como pa' complacerme y no pa' complacerlos", expresó Maicelo en su publicación.

Jonathan Maicelo responde tras ir Central en bividí

El deportista nacional hizo hincapié en la importancia de ser auténtico y no dejarse llevar por las apariencias.

Criticó el estereotipo de vestimenta formal como medida de éxito y señaló que muchas veces quienes lo ostentan no son necesariamente personas honestas.

Asimismo, destacó su respeto hacia Virgilio Martínez, reconocido chef y propietario del restaurante Central, por sus logros en el mundo gastronómico.

La respuesta de Jonathan Maicelo ha generado diferentes reacciones entre los internautas. Mientras algunos continúan criticando su elección de vestimenta, otros aplauden su autenticidad y defienden su derecho a disfrutar de una cena en un lugar prestigioso como Central, sin importar su atuendo.

En última instancia, Maicelo ha dejado claro que su prioridad es disfrutar de las experiencias que le brinda la vida y no preocuparse por complacer a los demás. Su mensaje resuena como un recordatorio de la importancia de ser uno mismo y no dejarse influenciar por las críticas superficiales.