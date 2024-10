Josetty Hurtado se pronuncia tras traslado de Chibolín a prisión: "Para mí, lo más importante es mi comunidad"

Josetty Hurtado se pronunció a través de sus historias de Instagram tras el ingreso de su padre, Andrés Hurtado, a prisión. En medio de la controversia, la influencer dejó claro que para ella lo más relevante son sus seguidores, ignorando por completo el encarcelamiento de 'Chibolín'.

A pesar de la situación difícil que enfrenta su familia, Josetty utilizó su plataforma en redes sociales para enfatizar la importancia de su comunidad.

"Para mí, lo más importante es mi comunidad (...) Si no me quieren, está bien, eso me da igual. Pero si me quieres, quédate conmigo y gracias por el apoyo", expresó.