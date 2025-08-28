¿Reconciliación a la vista? Josimar y María Fe Saldaña son captados juntos tras supuesta infidelidad de cantante

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cantante de salsa Josimar se encuentra nuevamente en el ojo público de la farándula nacional al ser captado junto a la madre de sus hijos María Fe Saldaña. El hecho causó sorpresa debido a que el intérprete fue protagonista de una polémica tras ser visto con una mujer en Europa, aunque aclaró que era su prima.

Josimar y María Fe Saldaña son captados juntos

Josimar y María Fe Saldaña demostraron que pasaron la página y que el ampay del cantante junto a una fémina en el viejo continente quedó en el olvido y ahora se lucen juntos en los Estados Unidos. La pareja fue captada en el Chase Stadium, ubicado en Florida. Allí presenciaron el cotejo del arquero de la selección peruana Pedro Gallese, con su equipo Orlando City y lo apoyaron.

En las imágenes se observa al cantante y a la madre de sus hijos disfrutando del evento deportivo junto a quienes serían otros familiares. Ello demostraría que se mantienen más firmes que nunca en su relación y que se dieron una nueva oportunidad en el amor.

El ampay que protagonizó Josimar

Semanas atrás, Josimar fue captado por las imágenes de 'Magaly TV: La Firme' junto a una mujer durante la gira europea del cantante. Al respecto, se dio a conocer que el nombre de la fémina es Verónica González, una manicurista venezolana. Según él afirmó que es su prima.

En tal sentido, el intérprete de 'Con la misma moneda' dejó en claro que no los unía un vínculo sanguíneo, sino que ella es la pareja de un primo suyo. "La conocí por mi primo, por eso le digo prima", manifestó el cantante.

No obstante, la mujer negó cualquier parentesco con Josimar y lo acusó de usar esta situación como una estrategia de marketing. Por su parte, María Fe Saldaña decidió guardar total silencio, que bien se podría presentar como una muestra de mantener su vida lejos del ambiente mediático.

La relación de Josimar y María Fe Saldaña ha estado lleno de vaivanes que han generado opiniones divididas en el público, mientras que algunos crítican su vínculo, otros los aplauden.

De esta manera, el salsero peruano Josimar y su pareja María Fe Saldaña fueron captados juntos en un concierto en Estados Unidos, en medio de una supuesta infidelidad del cantante tras ser visto con una fémina en Europa. Las imágenes de él y la madre de sus hijos confirmaría una reconciliación entre ambos.