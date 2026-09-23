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Futuro incierto

Joy Huerta sorprende al aparecer sola en conferencia y revela futuro de 'Jesse & Joy' tras pausa de Jesse

Joy Huerta acudió sola a una conferencia que compartiría con Jesse y explicó los motivos de su ausencia, además de revelar hasta cuándo continuarán juntos y qué ocurrirá después.

Joy llora en conferencia de prensa tras la ausencia de Jesse
Joy llora en conferencia de prensa tras la ausencia de Jesse (Composición Exitosa)

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 23/09/2026

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Joy Huerta sorprendió al presentarse sola a una conferencia de prensa que había sido programada junto a su hermano Jesse, generando cuestionamientos entre los medios presentes. La ausencia del músico ocurrió pocos días después de que anunciara una pausa para enfocarse en su familia y bienestar personal, por lo que el futuro del dúo se convirtió en el principal tema del encuentro.

¿Qué pasará con Joy tras romper el dúo?

Desde el inicio, Joy tuvo que responder a las preguntas relacionadas con la ausencia de Jesse y explicar qué ocurrirá con el proyecto musical que ambos construyeron durante más de 20 años. Aunque reconoció que atraviesa días complicados y que imaginar el escenario sin su hermano resulta difícil, dejó claro que no tiene previsto abandonar la música ni a sus seguidores.

"Amor profundamente a mi hermano, respeto su decisión y voy a apoyarle en cada paso, pero también amo profundamente a mi público y amo lo que he construido a lo largo de 20 años. Han sido días muy difíciles, pero decido continuar. Me muero de miedo, pero si el público quiere seguir cantando conmigo, yo quiero seguir cantando con ustedes", expresó.

En ese sentido, la cantante confirmó que Jesse continuará acompañándola en los compromisos de Jesse & Joy que ya estaban programados hasta el 5 de diciembre. Entre ellos se encuentra el concierto previsto para el 21 de octubre en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, donde ambos todavía compartirán escenario antes de iniciar una nueva etapa.

Después de esa fecha, Joy asumirá sola las presentaciones del proyecto. A través de las redes sociales oficiales del dúo, la artista explicó que continuará con los compromisos previstos para 2027 y que su primera presentación en esta nueva etapa será el 6 de diciembre, también en el Auditorio Nacional.

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@entodomx Joy compartió, en conferencia de prensa, que tras la decisión de Jesse de dejar el dueto ella dará los próximos conciertos a partir del 6 de diciembre. #joy #jesseyjoy #concierto #noticias #música ♬ sonido original - EnTodomx

Asimismo, la intérprete de 'Corre' destacó que Jesse & Joy representa mucho más que la unión artística de dos hermanos, pues detrás del proyecto existe un equipo de trabajo y, sobre todo, un público que ha acompañado sus canciones durante años. Por ello, aseguró que afrontará esta transformación respetando la historia construida junto a Jesse.

De esta manera, mientras Jesse se tomará el tiempo que considera necesario para atender asuntos personales y familiares, Joy decidió continuar adelante con su carrera. Aunque admitió sentir temor por lo que viene, la cantante dejó claro que seguirá sobre los escenarios mientras sus seguidores quieran acompañarla, marcando así una nueva etapa para Jesse & Joy.

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