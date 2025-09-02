Yeri Mua recibe amenazas de muerte y responsabiliza a famoso streamer: "Soy una mujer que no se deja"

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yeri Mua denunció haber recibido amenazas de muerte, responsabilizando a Lonche de Huevito y a su comunidad de fans, los F.E.S. La cantante e influencer hizo públicos mensajes y videos donde usuarios encapuchados la amedrentan y advierten que podrían actuar en su contra.

Yeri Mua denuncia amenazas de muerte

Todo comenzó el pasado 24 de agosto durante una fiesta en yate en Miami, donde Yeri Mua y Lonche de Huevito, junto a otros influencers como Willito, compartieron momentos transmitidos en vivo que captaron miles de visualizaciones.

Sin embargo, días después, la relación entre ambos cambió cuando Yeri Mua denunció que Lonche comenzó a molestarla. Se supo que la cantante contactó a la pareja del streamer y expuso en redes una supuesta infidelidad ocurrida el Supernova: Orígenes, compartiendo incluso pruebas que respaldarían lo ocurrido.

A raíz de esto, seguidores de Lonche iniciaron una campaña de acoso que rápidamente escaló a amenazas directas contra la cantante, su familia e incluso intentos de ubicar su casa en Veracruz.

La situación se intensificó cuando comenzó a circular un video donde un hombre encapuchado sostiene una espada y lanza amenazas explícitas contra Yeri Mua y personas cercanas, exigiendo que "no siga insultando a la F.E.S.".

Amenazas, narcomensajes y acciones legales

La influencer no tardó en evidenciar la gravedad del caso, compartiendo publicaciones con mensajes con balas, narcomantas con su nombre y otras intimidaciones, afirmando que se sentía invadida por una especie de "narco cultura" dentro de la comunidad de Lonche.

Ante los medios en el aeropuerto, Yeri Mua subrayó que su equipo legal ya está interviniendo y que se interpondrá una denuncia formal, e incluso podría solicitar una orden de restricción.

La cantante concluyó que la única "arma" con la que cuenta para defenderse es su voz y pidió directamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que intervenga en el caso.

La respuesta de Lonche de Huevito

Por su parte, Lonche negó cualquier responsabilidad en las amenazas de muerte y aseguró que su comunidad actúa de manera autónoma. En un mensaje público, sostuvo que no alienta ni controla las acciones de sus seguidores y advirtió que iniciará acciones legales en Estados Unidos contra Yeri Mua por difamación.

Yeri Mua enfrenta un entorno hostil, con amenazas de muerte que han afectado tanto a ella como a su familia. La cantante responsabilizó directamente al famoso streamer Lonche de Huevito, mientras las autoridades y su equipo legal analizan los pasos necesarios para prevenir cualquier acción que ponga en riesgo su integridad.