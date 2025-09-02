Jefferson Farfán realiza INESPERADO y lujoso regalo a Roberto Guizasola: "Gracias por engreír a tu gato"

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jefferson Farfán no escatimó en gastos y decidió sorprender a su buen amigo, Roberto Guizasola con un lujoso regalo. El exfutbolista de Alianza Lima, también conocido como 'Cucurucho' se mostró conmovido con el tremendo detalle de la 'Foquita'.

Jefferson Farfán felicita a su buen amigo 'Cucurucho'

El ex de Melissa Klug, Jefferson Farfán, quien actualmente ha acaparado los titulares de la farándula por su conflicto legal con la 'Blanca de Chucuito' y la liberación de su primo Cristian Martínez Guadalupe, conocido como 'Cri Cri' tras pasar 11 meses y seis días en el penal de Lurigancho por una seria acusación, el exjugador de la 'Bicolor' sorprendió a todos al dedicar un emotivo mensaje a su amigo 'Cucurucho'.

Pues bien, a través de sus redes sociales, el '10 de la calle' le escribió lo siguiente a su compañero de conducción del podcast 'Enfocados' por su cumpleaños.

"Feliz cumpleaños, Cucuruchu. Mi partner, lo nuestro siempre fue una conexión verdadera, en la vida y en la amistad. Te amo y te odio al mismo tiempo por todas tus locuras, pero eres mi verdadero galáctico. Que nunca te falte salud, alegrías y bendiciones. Sabes que siempre voy a estar contigo, somos el dúo perfecto, mi causa de toda la vida. ¡Pásala increíble hoy! Chirrin chirrin mi gato", indicó Farfán.

El lujoso regalo de Farfán a Roberto Guizasola

Pero el afecto que tiene hacia Guizasola no habría quedado ahí, ya que Farfán, aparentemente, según lo revelado en redes sociales, decidió darle un gran regalo: ¡un auto de lujo! Fue el mismo 'Cucurucho' quien dio a conocer la noticia por medio de una historia compartida en su cuenta de Instagram.

Según reveló, y sin poder ocultar su emoción por tremendo detalle, llegó a su casa y se llevó la sorpresa de este vehículo de color rojo, que Guizasola no dudó en asegurar que lo ayudaría a movilizarse a "todas las polladas de Puente Piedra".

"Llego a mi casa y me encuentro con esta bebé. Tremendo detalle, mi pai, (gracias) por engreír a tu gato y ahora con este carrito para llegar a todas las polladas de mi Puente Piedra Disney World", se lee en el texto que colocó el exjugador de Alianza Lima mientras mostraba la imagen del automóvil.

Roberto Guizasola agradecido con Jefferson Farfán por auto de lujo como regalo.

De esta manera, Roberto Guizasola sorprendió a sus seguidores al compartir un video en redes sociales, de la sorpresa que le hizo Jefferson Farfán: ¡un auto de lujo! El buen amigo del hijo de Doña Charo se mostró conmovido con el detalle.