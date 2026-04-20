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¡Emocionante!

Justin Bieber cierra su participación en Coachella convirtiendo a Billie Eilish en su 'One less lonely girl'

Justin Bieber sorprendió al dedicarle "One Less Lonely Girl" a Billie Eilish en Coachella 2026, protagonizando un emotivo momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Justin Bieber le dedica 'One less lonely girl' a Billie Eilish en Coachella
Justin Bieber le dedica 'One less lonely girl' a Billie Eilish en Coachella (Difusión)

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 20/04/2026

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El festival Coachella 2026 dejó uno de los momentos más comentados del año cuando Justin Bieber sorprendió al público al dedicarle "One Less Lonely Girl" a Billie Eilish. La escena ocurrió durante su presentación principal del segundo fin de semana, generando una ola de reacciones inmediatas en redes sociales.

En medio de un segmento cargado de nostalgia, Justin decidió romper con una de sus tradiciones más conocidas. En lugar de invitar a una fan al escenario, optó por señalar directamente a Billie, quien observaba el show desde el público. Este gesto inesperado desató la emoción de los asistentes y marcó un giro especial en su presentación.

Justin Bieber y Billie Eilish en Coachella

Aunque al inicio dudó por la sorpresa, Billie terminó subiendo al escenario impulsada por la emoción del momento. Una vez allí, Justin la condujo al centro mientras interpretaba el tema, creando una atmósfera íntima pese a la multitud. La cantante reaccionó con nervios y risas, reflejando la autenticidad de una experiencia que claramente no esperaba vivir.

A lo largo de la canción, Justin mantuvo una actitud cercana y protectora, acompañándola en todo momento. Sus gestos y la complicidad que se generó hicieron que el público conectara aún más con la escena. No era solo una interpretación, sino un intercambio cargado de historia, considerando que ambos se conocieron años atrás cuando ella aún era fan.

Finalmente, el emotivo momento terminó entre aplausos y una energía desbordante en el escenario. Billie regresó al público visiblemente conmovida, mientras el instante ya circulaba en internet. Así, Justin no solo reinventó uno de sus clásicos, sino que convirtió su presentación en uno de los recuerdos más virales del festival.

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@nssmagazine Billie Eilish fangirling over Justin Bieber >>> #billieeilish #coachella2026 #justinbieber #onelesslonelygirl #bieberchella ♬ audio originale - nss magazine

¿Cuánto cobró Justin por presentarse en Coachella?

Según la revista Rolling Stone, el canadiense negoció un contrato de 10 millones de dólares, una cantidad que llama la atención no solo por su magnitud, sino porque Justin Bieber manejó todo sin intermediarios.

Una fuente cercana al artista detalló que el pago se realizará en dos partes de 5 millones de dólares cada una, asegurando que la estrella percibirá todo de manera íntegra, sin comisiones para agencias o managers.

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Este regreso al escenario estadounidense será el primero desde su Justice World Tour en 2022, y llega tras varios años de ausencia que mantuvieron en vilo a sus fanáticos, ansiosos por verlo de nuevo en vivo.

De esta manera, Justin Bieber logró transformar un clásico en un instante inolvidable al compartirlo con Billie Eilish. El gesto, cargado de emoción y espontaneidad, no solo sorprendió al público, sino que también reforzó el vínculo entre artistas y fans, dejando una de las postales más recordadas del festival.

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