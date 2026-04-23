Karen Schwarz revela que Ezio Oliva le terminó porque recordaba a su exnovia: "Sufrí un montón y lloraba"

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Karen Schwarz contó que su relación con Ezio Oliva no siempre ha sido un cuento de hadas, ya que también han tenido problemas que incluso los han llevado a terminar. La exmodelo reveló que el cantante decidió terminar la relación en algún momento porque aún recordaba a su exnovia. Esta decisión la tomó por sorpresa y la afectó muchísimo, al punto de que lloraba constantemente.

Ezio Oliva dejó a Karen porque recordaba a su ex

Aunque no especificó la fecha en que esto ocurrió, Karen reveló que al inicio no quería enamorarse de él, ya que tenía temor. Sin embargo, los sentimientos terminaron prosperando y, cuando ya estaba muy ilusionada, él le dijo que no podían estar juntos.

"Yo no me quería enamorar y me enamoré... cuando me enamoré, él decidió decirme: 'no es el momento'... cuando nos separamos, sufrí un montón ", contó en el programa 'La verdad a prueba'.

La exconductora de televisión contó que la decisión de su esposo se debía a que aún tenía presente a su exnovia y por eso no podía formalizar una relación con ella. Este quiebre en su relación duró un par de meses y posteriormente volvieron a estar juntos hasta el día de hoy.

" Lo que pasa es que él recordaba a una persona, a una ex... nos separamos, yo lloraba, no dormía en mi cama, solo estaba en el sillón... lloraba y lloraba... a los dos meses regresamos", reveló.

Finalmente, Schwarz recordó que tomó una drástica decisión luego de la ruptura, intentando alejarse lo más posible del cantante. "Fue duro, lo bloqueé... iba a discotecas a las que sabía que no iba... me dijo: 'no me odies', le dije: 'no regreses'", concluyó.

¿A qué se dedica Karen tras mudarse a España?

A través de sus redes sociales, la ex Miss Perú anunció que tiene en mente expandir los horizontes de su marca de ropa femenina 'Valente'. "¿Quién dijo que tus sueños se pagan cuando das el siguiente paso? Todo lo contrario. Gracias, Valente, por tanto. ¿Estás lista, Europa?", escribió la exconductora junto a la foto de una laptop donde muestra la página web de su marca.

Karen no solo hizo el anuncio de la expansión de su marca, sino que también ya inició la promoción de sus nuevas prendas, diseñadas para moldear la figura femenina. "Paras, respiras y sigues cumpliendo tu sueño. Siempre, para dar el siguiente paso, hay que visualizar en grande, porque ahí está el reto", escribió Karen muy emocionada.

Pese al dolor que vivió tras la ruptura, Karen Schwarz logró superar ese difícil momento junto a Ezio Oliva. Hoy, su historia demuestra que, a pesar de los tropiezos y dudas del pasado, ambos apostaron por su amor y construyeron una relación sólida que se mantiene firme con el paso del tiempo.