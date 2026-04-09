Karen Schwarz anuncia ambicioso proyecto tras mudarse a España junto a Ezio Oliva: ¿A qué se dedicará?

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Karen Schwarz sorprendió al mudarse a España junto a su esposo Ezio Oliva y sus dos hijas. La pareja anunció que estaba instalándose en el viejo continente por motivos de trabajo del cantante y, en medio de ello, la empresaria lanzó una gran sorpresa para todos sus seguidores, ya que tiene en mente un proyecto que la tiene muy emocionada.

Karen Schwarz expande su emprendimiento por Europa

A través de sus redes sociales, la ex Miss Perú anunció que tiene en mente expandir los horizontes de su marca de ropa femenina 'Valente'. "¿Quién dijo que tus sueños se pagan cuando das el siguiente paso? Todo lo contrario. Gracias, Valente, por tanto. ¿Estás lista, Europa?", escribió la exconductora junto a la foto de una laptop donde muestra la página web de su marca.

Karen no solo hizo el anuncio de la expansión de su marca, sino que también ya inició la promoción de sus nuevas prendas, diseñadas para moldear la figura femenina. "Paras, respiras y sigues cumpliendo tu sueño. Siempre, para dar el siguiente paso, hay que visualizar en grande, porque ahí está el reto", escribió Karen muy emocionada.

La noticia también fue muy bien recibida por sus seguidores, quienes se mostraron emocionados por poder adquirir sus productos en el viejo continente. "Yo también quiero para Madrid, por favor avísanos", "Veo desde hace tiempo tus productos y espero tener alguno ahora que estás en España", "Por aquí en Barcelona para la expansión", "El cielo es el límite", comentaron.

Karen Schwarz anuncia expansión de su marca

La mudanza de Karen y Ezio

A través de una galería de fotos que ambos compartieron en Instagram, la pareja dejó ver que están viviendo una de las etapas más bonitas de su vida, a pesar de que aún no han terminado de instalarse completamente. Sin embargo, resaltaron que están cumpliendo sus sueños.

"¿Quién dijo que cumplir tus sueños sería cómodo? Cuando Karen y yo decidimos pasar los días entre Perú y España, sabíamos que el reto era ENORME, pero también que valía la pena", se lee en el texto que acompaña la primera parte de la publicación.

Asimismo, mostraron que, por ahora, no cuentan con muebles e improvisaron una especie de sala y comedor con los objetos que tenían a la mano. No obstante, se aprecia que ambos se han unido más como pareja junto a sus hijas. Están disfrutando del proceso de mudanza, siempre rodeados de mucho amor y compromiso por seguir creciendo juntos.

Con este nuevo paso, Karen Schwarz demuestra su ambición y crecimiento empresarial al llevar su marca al mercado europeo. Su mudanza a España no solo responde a temas familiares, sino también a la consolidación de su emprendimiento, despertando entusiasmo entre seguidores que celebran su éxito y proyección internacional.