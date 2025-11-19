Karla Bacigalupo desfiló en traje típico inspirado en el Huascarán en el Miss Universo 2025

19/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Este miércoles 19 de noviembre, la Miss Perú 2025 Karla Bacigalupo participó en una de las competencias más importantes a vísperas de la final del Miss Universo: el desfile en Traje Típico Nacional. La representante peruana llevó con orgullo a nuestro país en su vestuario.

Majestuoso traje inspirado en los Andes peruanos

En uno de los días centrales de la edición 74 del certamen, Bacigalupo demostró su presencia escénica en la pasarela del Impact Arena en Bangkok, Tailandia, donde la propuesta cultural del traje se basó en el nevado Huascarán de la cordillera de los Andes, en Áncash.

"Este traje está inspirado en el punto más alto del Perú, el Huascarán. No es solo una montaña, ella es un Apu. Es un espíritu sagrado de los Andes. Escarnando no solo la vista de una montaña sino en un Apu, es Perú", describió la presentadora durante el desfile.

Diseñado a mano por Beto Pinedo

La representante peruana deslumbró con un majestuoso vestuario plateado de dos piezas.

Los accesorios en su 'look' se llevaron la atención del público: una especie de corona de plumas blancas, tobilleras de plumas y dos elegantes alas que agitó elegantemente con sus brazos.

El conjunto fue creado artesanalmente por el diseñador peruano Beto Pinedo, conocido como el 'genio del Alto mayo', quien suele estar a cargo de los trajes típicos de las candidatas peruanas en el Miss Universo año tras año. Los detalles de pedrería en cada pieza del traje dennotaban la minuciosidad del artista.

¿Cuándo es el Miss Universo 2025 y dónde verlo?

La edición 74 del Miss Universo se llevará a cabo el 21 de noviembre del 2025 en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia. La última vez que el país asiático albergó la competencia fue en 2018, año en que ganó Catriona Gray, candidata de Filipinas.

Durante la final, solo 30 candidatas serán anunciadas como finalistas. Las clasificadas se distribuirán entre Asia/Oceanía, América Latina/Caribe, África y Europa, con un cupo adicional que elegirá el público mediante votación por la app oficial del Miss Universo.

Luego desfilarán en traje de baño y, según desempeño, ingresarán al Top 12. Posteriormente se dará un corte drástico al Top 5, Top 3 para finalmente definir a la ganadora.

Debido a la diferencia horaria, en Perú podrá verse el jueves 20 de noviembre a las 8 p.m. en vivo mediante el canal oficial de YouTube del Miss Universo y la cadena de televisión Telemundo.

