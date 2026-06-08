Onelia Molina y Kevin Díaz se hospedaron juntos en lujoso hotel de Cartagena: ¿Confirman romance?

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Los rumores de un posible romance entre Onelia Molina y Kevin Díaz volvieron a tomar fuerza luego de que se revelara que ambos se hospedaron juntos en una exclusiva suite durante su reciente viaje a Cartagena, Colombia. La información salió a la luz en medio de las especulaciones que rodean a los integrantes del reality, quienes han sido vistos compartiendo cada vez más tiempo juntos.

Onelia y Kevin se hospedaron juntos

El dato fue difundido por el programa "Magaly TV La Firme", que investigó la estadía de los jóvenes en la ciudad colombiana. Según se conoció, Onelia y Kevin no solo viajaron en las mismas fechas, sino que también se alojaron en la suite presidencial de un hotel de Cartagena. La confirmación llegó a través de una trabajadora del establecimiento, quien detalló que ambos ocuparon la habitación más exclusiva del lugar.

La lujosa suite tiene un costo aproximado de 2 millones 400 mil pesos colombianos por noche, una cifra que equivale a cerca de 2 mil soles. Además, se informó que algunos creadores de contenido e influencers suelen acceder a este tipo de hospedajes mediante acuerdos promocionales o canjes con los hoteles.

"Esa es la suite presidencial. La noche en esa habitación está, con desayuno incluido, en 2 millones 400 la noche, es en pesos colombianos", dijo la recepcionista del hotel.

Las imágenes difundidas durante los últimos días también han contribuido a alimentar las versiones de un acercamiento sentimental. Onelia Molina y Kevin Díaz fueron captados caminando de la mano por las calles de Cartagena, una escena que rápidamente se volvió viral y despertó comentarios entre sus seguidores en redes sociales.

A su regreso al Perú, las cámaras del programa de espectáculos registraron el momento en que ambos se despedían tras aterrizar en Lima. Kevin se acercó a Onelia y le dio un afectuoso beso en la mejilla antes de separarse.

Onelia confirma que le gusta Kevin Diaz

En declaraciones para un programa de espectáculos, la odontóloga habló sobre el vínculo que mantiene con Kevin Díaz, una persona que se ha vuelto muy importante en su vida durante los últimos meses. Además de destacar su compañía constante, también dejó entrever el gran cariño y admiración que siente por él, resaltando tanto sus cualidades personales como su atractivo físico.

Sin embargo, pese a los comentarios que han surgido en redes sociales, Onelia aclaró que hasta el momento no existe una relación formal entre ambos. La chica reality explicó que continuarán compartiendo tiempo juntos debido a la amistad que los une desde hace varios años y evitó confirmar que exista algún romance oficial.

Aunque Onelia Molina y Kevin Díaz mantienen silencio sobre la naturaleza de su vínculo, cada nueva aparición juntos sigue alimentando las especulaciones. El viaje a Cartagena, la estadía en una lujosa suite y su cercana despedida en Lima han sido interpretados por muchos como señales de un romance cada vez más evidente.