Pablo Guede destacó las virtudes de Sergio Peña como jugador: "Es un excelente profesional"

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El partido entre Alianza Lima y Unión de Santa Fe dejó una escena que desató la polémica por la molestia que expresó Pablo Guede con Sergio Peña al exigirle jugar para adelante. Tras retornar a la capital, el entrenador descaró algún problema con el volante y destacó su profesionalismo y amor por la blanquiazul.

Un momento jocoso

A su arribo al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el estratega 'íntimo' fue abordado por diversos medios de prensa que le preguntaron por la escena que tuvo con el '10'. Riéndose de lo sucedido, mencionó que en otras circunstancias suele decirle cosas más intensas a sus pupilos, restándole importancia a lo ocurrido en Uruguay.

"Yo me reí, si llegan a escuchar las cosas que a veces les digo a mis jugadores en los entrenamientos es peor. Es una cuestión de fútbol, yo me empecé a reír. Aparte, con Sergio la mejor (relación), lo dije el otro día. Es un gran profesional", manifestó Guede.

Pablo Guede entrenador de Alianza Lima: "Me reí de ese video, Sergio lo mejor y hablé con él es un excelente profesional". pic.twitter.com/795xJcYL6o — Jordy Flores (@jordyxflores) January 19, 2026

Destacó la pasión que Peña tiene por el cuadro 'íntimo' y que dejó otras opciones por volver y tratar de conseguir el objetivo que es ser campeón nacional. Agregó que es normal que un jugador tenga un mal partido y que se queda con la entrega que ofrece en cada uno de los entrenamientos.

"Aliancista de corazón. Lo que siente él por el club es muy grande, hizo mucho sacrificio por estar en el club. Y bueno, a veces te tocan partido buenos, malos, regulares. Pero yo estoy muy contento con el trabajo que él está haciendo en el día a día", sentenció.

Guede y su autocrítica por último amistoso

El director técnico argentino habló con respecto a lo que le dejó la pretemporada hecha en Uruguay y su participación en la Serie Río de la Plata. Con dos derrotas (Independiente de Avellaneda y Unión de Santa Fe) y una victoria en el último compromiso frente a Colo Colo, la cual comentó.

"El primer tiempo sirvió mucho para trabajar el orden defensivo, el repliegue y el esfuerzo colectivo. Luego pudimos encontrarnos mejor en ataque. Nos costó los primeros 15 minutos, pero es normal. Pudimos llegar tanto por dentro como por fuera, esa es la idea y eso requiere trabajo", comentó.

Tras el episodio que Pablo Guede y Sergio Peña protagonizaron durante el amistoso ante Unión de Santa Fe, el entrenador argentino descartó algún problema con su jugador y resaltó sus virtudes. Aseguró que es alguien que da el 100 % por el equipo.