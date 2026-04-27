La aclaración de Ximena Hoyos tras ser vista con Mario Irivarren en nuevo viaje: "La gente crea cosas"

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La farándula peruana volvió a poner a Ximena Hoyos y Mario Irivarren en el centro de la conversación. Ambos fueron captados viajando juntos a Los Órganos, Piura, y las imágenes rápidamente desataron especulaciones sobre un posible romance tras la ruptura con Onelia Molina por el episodio del chico reality en Argentina.

No era la primera vez que compartían escapadas, pues anteriormente, a finales de marzo, se les había visto en Paracas, pero esta vez la atención mediática fue mayor y los comentarios en redes sociales se multiplicaron.

Hoyos: "la gente empieza a crear cosas"

Ante la ola de rumores, Ximena decidió hablar claro. La influencer recalcó que su vínculo con Mario es de amistad y que no existe ningún romance. Incluso mencionó que en este último viaje también estuvo presente un amigo en común, lo que confirma que no se trató de una salida en pareja, criticando que cada aparición que pueda darse con él pueda crear especulaciones.

"Somos amigos desde hace años. Lo que pasa es que no subimos historias, basta que aparezca algo y la gente empieza a crear cosas", explicó.

Su incomodidad ante la exposición

Ximena confesó que no está acostumbrada al nivel de exposición mediática que rodea a Mario. Recordó que en su época televisiva las redes sociales no tenían el alcance actual y que ahora cualquier aparición pública genera comentarios inmediatos, como ocurrió en su último viaje.

"A veces olvido lo famoso que es mi amigo. Eso pasó cuando fuimos a Paracas y me entró ansiedad porque no estoy acostumbrada a eso", contó.

La influencer también marcó distancia de los escándalos que suelen rodear a figuras de reality, asegurando que siempre ha preferido mantener su vida privada al margen.

"Valoro mucho mi vida privada y no quiero involucrarme en polémicas que no me corresponden", señaló.

Mario Irivarren, por su parte, también se había referido al tema y aseguró que "no tienen nada que ocultar". Sin embargo, la atención sobre él se mantiene, especialmente tras su viaje a Argentina y otros episodios que lo han colocado en titulares. Ximena prefirió no opinar sobre esas polémicas, aunque dejó claro que como amiga siempre le desea lo mejor.

La aclaración de Ximena Hoyos busca poner fin a los rumores, aunque en el mundo del espectáculo cada aparición conjunta seguirá generando comentarios. La amistad con Mario Irivarren se mantiene firme, pero la exposición mediática parece inevitable. En un ambiente donde las especulaciones son parte del día a día, la influencer apuesta por la transparencia y por marcar límites claros entre su vida privada y la farándula.