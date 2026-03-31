Ximena Hoyos rompe su silencio sobre su vínculo con Mario Irivarren tras viaje juntos

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ximena Hoyos y Mario Irivarren fueron vistos juntos en Paracas, luego de la reciente separación del exchico reality con Onelia Molina. y obviamente los seguidores de ambos comenzaron a especular sobre un posible romance.

Mario Irivarren es captado con Ximena Hoyos

El fin de semana, Mario Irivarren decidió alejarse de Lima y la presión mediática tras la difusión de imágenes que revelaron un episodio de infidelidad durante su estadía en Argentina, lo que provocó su ruptura con Onelia Molina.

Durante su escapada a Paracas, Mario Irivarren fue visto descendiendo de su vehículo acompañado por Ximena Hoyos y un amigo en común, lo que generó una ola de comentarios en redes sociales.

Ante los cuestionamientos sobre su posible vínculo, Mario Irivarren prefirió mantenerse en silencio. No respondió a preguntas sobre arrepentimiento, mea culpa o situaciones relacionadas con su ex Onelia Molina, manteniendo la discreción frente a la prensa.

Ximena Hoyos aclara su vínculo con Irivarren

A diferencia del exchico reality, Ximena Hoyos sí habló ante las cámaras. La exchica reality explicó que el viaje fue una salida espontánea entre amigos.

"Nos vinimos con Raúl que también es mi pataza, y no veo nada de malo. También pensé: 'A Mario le siguen hasta en el baño', pero como no tenemos nada que ocultar, entonces normal", expresó Hoyos.

Sobre la posibilidad de un romance con Mario, la joven fue tajante: "¿Mario y yo? Imposible ". Ximena reiteró que lo que une a ambos es solo una amistad y la práctica de deportes, dejando claro que no existe relación sentimental alguna.

¿Por qué Onelia Molina y Mario Irivarren terminaron?

La relación entre Mario Irivarren y Onelia Molina terminó de forma definitiva a mediados de marzo de 2026 debido a un escándalo de infidelidad.

El detonante principal fue un ampay difundido por el programa Magaly TV, La Firme, en el que se vio a Mario en situaciones comprometedoras durante un viaje a Argentina.

Tras ello, Mario Irivarren hizo su descargo en su podcast, La Manada: "Las cosas son como son, son como las han podido ver. Nos fuimos a una despedida el fin de semana y claramente nos sobrelimitamos".

Incluso, se refirió a Onelia con mucho respeto, admitiendo que ella no merecía pasar por esa humillación pública: "Decirle a Onelia que, sin duda alguna, es la mejor mujer que he conocido en mi vida".

Así, Ximena Hoyos rompió su silencio sobre el vínculo con Mario Irivarren tras ser captada con él en Paracas, aclarando que lo que los une es únicamente amistad y deporte. Con estas declaraciones, la exchica reality pone fin a los rumores sobre un posible romance.