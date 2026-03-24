Debate Presidencial: Vladimir Cerrón participó desde la clandestinidad a través de sus redes sociales

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La ausencia de Vladimir Cerrón en el reciente debate presidencial no lo ha dejado fuera del escenario político. Aunque no estuvo presente físicamente, su nombre se mantiene en la lista oficial de candidatos, lo que le permite seguir siendo parte del proceso electoral. En paralelo, ha optado por una estrategia distinta: intervenir desde sus redes sociales.

Durante el desarrollo del debate, el candidato utilizó sus plataformas digitales para comentar y responder a las propuestas de sus contendores. Esta participación indirecta le ha permitido mantenerse activo en la conversación pública, pese a no compartir el mismo espacio con los demás postulantes.

Participación digital en campaña

El uso de redes sociales como canal principal de intervención refleja un cambio en la dinámica de campaña. Cerrón ha trasladado el debate al entorno digital, donde puede emitir mensajes sin restricciones de tiempo ni moderación directa. Esto le permite seleccionar los temas que aborda y la forma en que responde a sus rivales.

El candidato ha reaccionado casi en tiempo real a diversas propuestas expuestas durante el debate. Sin embargo, esta modalidad no reemplaza la confrontación directa, uno de los elementos centrales de estos espacios políticos. La interacción cara a cara sigue siendo valorada por parte del electorado.

Además, su estrategia digital apunta a mantener conexión con su base política, que sigue sus intervenciones a través de redes. El alcance de estos mensajes depende en gran medida de su difusión en plataformas digitales, lo que puede amplificar o limitar su impacto.

Presencia sin debate presencial

Pese a su ausencia, el marco legal electoral permite que continúe figurando como candidato. No participar en un debate no implica su exclusión automática del proceso, lo que explica su permanencia en la contienda. Esta situación ha generado diversas reacciones en el ámbito político.

Según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la participación en debates no es obligatoria, aunque sí forma parte de las buenas prácticas democráticas. En ese sentido, la decisión de no asistir responde a una estrategia política más que a una limitación normativa.

La situación de Cerrón también está marcada por factores judiciales que influyen en su exposición pública. Aun así, su actividad en redes evidencia que busca mantener visibilidad y posicionamiento frente al electorado.

En el actual contexto electoral, la combinación entre ausencia física y presencia digital redefine la forma de hacer campaña. La participación de Vladimir Cerrón en redes sociales, pese a no asistir al debate presidencial, confirma que sigue activo en la contienda electoral y en el debate político nacional.