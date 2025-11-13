Empresa de Jeff Bezos lanza con éxito cohete a Marte marcando un hito técnico, al recuperar su propulsor

13/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La empresa del multimillonario estadounidense Jeff Bezos, Blue Origin, completó con éxito el lanzamiento del cohete 'New Glenn' con destino al plante Marte este jueves 13 de noviembre . Este hecho tomó más relevancia debido a que pudo recuperar su propulsor tras el despegue, algo logrado por SpaceX, compañía contra la que compite.

'New Glenn' generó expectativa entre la gente

Desde el Complejo de Lanzamiento 36 en Cabo Cañaveral, Florida, a las 03:55 p.m. del este de los Estados Unidos, se realizó la eyección de la astronave. A lo lejos, miles de personas observaban en vivo, así como por la transmisión en redes y cuando comenzó su ascenso, la emoción de todos fue unánime.

Unos cuatro minutos después del lanzamiento, con el cohete superando la atmósfera terrestre, la segunda etapa del 'New Glenn' se separó y dejó a la principal que siguiera su curso espacial. Mientras tanto, el propulsor, de 57 metros, retornaba a tierra, aterrizando en una plataforma no tripulada en el océano Atlántico.

Esto fue celebrado por los trabajadores de Blue Origin, debido a que en intento anterior que tuvo, explotó antes de tocar suelo. Cabe precisar también, que esta ejecución sufrió dos retrasos esta semana, al cancelarse por mal tiempo tanto en la Tierra el último domingo y malas condiciones espaciales ayer miércoles.

Gracias a este logro, la empresa de Jeff Bezos se posiciona como una alternativa en la carrera para la reutilización de propulsores espaciales. Esto amplía las posibilidades de la NASA de enviar cargamentos más pesados a lugares como la estación espacial internacional, que orbita a 400 kilómetros de nuestro planeta.

Mejoras para superar los problemas

Para conseguir que esta misión tenga éxito, Blue Origin implementó diversas mejoras técnicas en colaboración con la Administración Federal de Aviación. Esto fue clave para superar la adversidad que impidió el aterrizaje en la anterior prueba. Cabe precisar que el cohete de Bezos llevaba carga comercial y estudiará la atmosfera marciana.

La carrera espacial, en la que ahora están incursionando empresas privadas, tiene como líder del rubro a SpaceX, que cuenta con los cohetes Falcon 9, Falcon Heavy y Starship. Esta firma demostró la posibilidad de recuperar estos dispositivos mecánicos y abrió la posibilidad para que otras le sigan los pasos.

