Lamine Yamal y Nicki Nicole: Drástica decisión del futbolista desata rumores de ruptura

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hace solo unos días, Lamine Yamal y Nicki Nicole habían confirmado su relación y parecían disfrutar de su amor, compartiendo fotos y gestos tiernos en redes sociales. Ahora, la drástica decisión del jugador ha generado especulaciones sobre un posible fin de su romance.

Post de Yamal confirmó romance con Nicki Nicole

Los rumores sobre Lamine Yamal y Nicki Nicole comenzaron a circular después de que el jugador celebrara sus 18 años con la cantante entre sus invitados. Poco después, ella apareció con una camiseta del Barcelona con el número de Lamine Yamal, aumentando las sospechas de un vínculo sentimental.

La situación se volvió aún más evidente cuando fueron vistos paseando juntos en Mónaco, generando mayor revuelo en redes sociales y medios de espectáculos.

Finalmente, fue el propio Lamine Yamal quien confirmó la relación con un post en Instagram para el cumpleaños número 25 de Nicki Nicole. La imagen los mostraba tomados de la mano, con un enorme ramo de rosas y globos en forma de corazón, junto a la torta de celebración.

Para cerrar el mensaje, el joven futbolista sumó dos emojis: una torta y unos corazones, sellando así el amor frente a sus seguidores y poniendo fin a meses de especulación sobre su relación.

Lamine Yamal borra a Nicki Nicole de Instagram

Sin embargo, en las últimas horas, todo cambió. Lamine Yamal sorprendió a sus seguidores al eliminar de su cuenta de Instagram todas las publicaciones relacionadas con Nicki Nicole.

La medida fue interpretada rápidamente como la señal de que el romance había llegado a su fin apenas unos días después de "oficializarse", según cálculos de los usuarios de redes sociales, quienes estiman que la relación duró unos 13 días.

La reacción de la gente no se hizo esperar: Memes, bromas y comentarios cargados de humor invadieron Twitter (antes X) e Instagram, burlándose de la brevedad del amor entre estas dos celebridades.

Por el momento, ni Lamine Yamal ni Nicki Nicole han emitido declaraciones sobre lo sucedido. Ambos mantienen su enfoque en sus respectivas carreras: el futbolista en la Selección Española y el FC Barcelona, y la cantante en sus proyectos musicales y shows internacionales.

La drástica decisión de Lamine Yamal de eliminar todas las fotos con Nicki Nicole ha disparado los rumores de ruptura entre la pareja. Lo que hace pocos días parecía un romance feliz y confirmado ahora mantiene en suspenso a sus seguidores, quienes siguen muy de cerca cada movimiento en redes sociales.