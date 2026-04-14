Laura Spoya explota contra reportero que le preguntó por cariñosas fotos con "chibolo": "Abúrranse"

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Laura Spoya viene siendo vinculada sentimentalmente con un "chibolo" desde hace algunas semanas y, hace unas horas, un portal de espectáculos reveló una foto de ambos en una situación muy comprometedora durante un reciente viaje a Jamaica. Tras ser consultada por las imágenes, la conductora se mostró incómoda y respondió de mala manera al reportero.

Laura Spoya se 'achora' al ser consultada por su chibolo

El portal de noticias 'ShowPe' publicó una fotografía donde Laura y Sebastián Gálvez aparecen muy cariñosos en una piscina. La imagen pertenecería al viaje que ambos realizaron recientemente a Jamaica junto a un grupo de amigos, ya que Laura luce el mismo bikini con el que se tomó fotos con su maquillador.

Magaly también mostró la foto en su programa y aseguró que el abrazo que le da Sebastián a Laura no es de amigo, sino de pareja. "Es un abrazo en la piscina de hombre y mujer, y es la misma piscina donde ella apareció con uno de sus compañeros de viaje, y nosotros publicamos esas fotos", dijo.

Cabe resaltar que Laura fue abordada por un periodista cuando salía de su centro de trabajo y le preguntó sobre su posible romance con Sebastián, con foto en mano. No obstante, la reacción de la ex Miss Perú dejó mucho que desear, ya que se mostró muy incómoda y molesta.

"Laura, después de esta imagen, ¿habrá forma de negar este romance? ¿Por qué no oficializarlo?", le preguntó el periodista. "Abúrranse, yo no quiero oficializarlo porque no me da la gana. ¡Abúrranse ya!" , explotó.

Tras ver la respuesta de Laura, Magaly se mostró sorprendida y aseguró que esa sería la verdadera faceta de la conductora, quien siempre se ha mostrado muy "genuina". "Bien malcriada (...) no quiere responder y se pone bastante agresiva. Ella tiene que asumir que es mediática y últimamente comete error tras error y no sabe manejar su relación con los medios. No nos mientas", sentenció.

Laura bromea sobre su "colágeno"

Laura Spoya decidió bromear sobre el tema en su programa La Manada: "Estoy en reestructuración de mi columna, me han recomendado vitaminas, glucosamina, magnesio, zinc... y claro, el colágeno es súper importante para mis articulaciones".

"Después de los 30, el colágeno es cuestión de estética, para la piel y el pelo", dijo, provocando risas entre sus compañeros mientras aludía al joven en tono jocoso como "el chibolo", añadió.

En medio de la polémica, Laura Spoya vuelve a estar en el ojo público por su reacción ante la prensa. Mientras crecen las especulaciones sobre su vida sentimental, su actitud ha generado críticas y debate, dejando en evidencia la presión mediática que enfrentan las figuras públicas constantemente.