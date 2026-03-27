Laura Spoya explota contra su amigo por peculiar foto y Magaly la respalda: "¡Qué asco, de verdad!"

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Laura Spoya volvió a estar en el ojo de la tormenta, luego de que su amigo Sebastián Gálvez publicara una peculiar foto donde da a entender que tiene mucha confianza con la modelo. Sin embargo, ella ha salido a defenderse, asegurando que no tiene ningún tipo de vínculo sentimental con Sebastián. Tras ello, Magaly le brindó todo su respaldo y lanzó una dura crítica contra el joven.

Laura Spoya parcha a su amigo por faltoso

Hace unas horas, Sebastián utilizó su cuenta de Instagram para publicar una foto donde Laura aparece de espaldas y colocó la descripción "mío" en su trasero. La imagen generó mucho revuelo y críticas dentro de la comunidad que ha formado la modelo junto a su equipo de trabajo de 'La Manada'.

El equipo periodístico de Magaly Medina aprovechó la situación para contactarse con la ex Miss Perú y preguntarle directamente sobre la relación que tiene con Sebastián Gálvez. Laura aseguró que la foto fue tomada sin su consentimiento y, después de darse cuenta de la publicación, habló seriamente con el joven y le pidió que retire la publicación de inmediato. También descartó que tengan cualquier tipo de relación.

"Así es, tenía reunión con otras tres personas de mi equipo... La historia, la verdad, es confianza de amigos. Ya le pedí que lo borrara, no lo había visto y sí me molestó. Ahora no tengo ni una relación con él ni con nadie", aclaró.

Y luego de leer sus declaraciones, Magaly no pudo evitar pronunciarse y cuestionó duramente a Sebastián por mostrar una actitud que ella considera machista y posesiva. La conductora calificó la publicación como asquerosa e hizo un llamado de atención para que no se repitan ese tipo de situaciones.

"Puede ser tuyo lo que tú quieras, pero ponerlo así... ¡qué asco de verdad! A mí me asquea, qué vergüenza, pero ya estamos grandecitas para que un chiquillo te ponga eso", sentenció.

¿Quién es Sebastián Gálvez?

Según Magaly TV, La Firme, Sebastián Gálvez es un joven que desde 2019 trabajó en la producción de 'Esto es Guerra' y no tendría más de 30 años. Es más, Sebastián y Laura se siguen en redes sociales y, al parecer, el joven está muy bien conectado en el mundo de los realities, ya que lo siguen varias figuras de TV.

Sin embargo, lo más sorprendente es que habría sido él quien se llevó cosas de la camioneta de Laura la noche del accidente. Los reporteros de Magaly se percataron de que es el joven por un tatuaje que luce en una de sus fotos de Instagram, el mismo que se aprecia en las imágenes donde aparece en el lugar del choque.

De esta manera, Laura Spoya dejó en claro que no permitirá faltas de respeto ni insinuaciones sobre su vida personal. Con el respaldo de Magaly Medina, el caso reaviva el debate sobre límites, consentimiento y actitudes machistas en redes sociales, donde una publicación puede generar fuertes reacciones.