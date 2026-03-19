Laura Spoya pide DISCULPAS PÚBLICAS a Onelia Molina tras bromear con ampay de Mario Irivarren

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Laura Spoya, rompió el silencio luego de la ola de cuestionamientos que enfrentó en plataformas digitales por su reacción ante las imágenes de Mario Irivarren besando a una joven en una despedida de soltero.

El incidente, que también involucró a figuras como Patricio Parodi y Said Palao, fue el foco de las críticas hacia Spoya y su colega Gerardo Pe. Ambos conductores del podcast "La Manada" fueron señalados por la audiencia debido a las bromas realizadas durante la emisión del 18 de marzo, la cual salió al aire apenas unas horas después de que el programa de Magaly Medina difundiera el comprometedor material.

Laura Spoya se pronuncia tras críticas

Ante la reacción negativa por su broma junto a Gerardo, la modelo de 34 años aprovechó la ocasión para manifestar que, como madre de una niña y víctima de una traición similar, se solidarizaba con la participante de "Esto es guerra".

"Decirles que cero apañadores de lo que sucedió, conscientes del error cometido. Sin embargo Mario es nuestro amigo, hemos hablado con él en privado. Como mujer sí soy empática con Onelia, tengo una hija, no me gustaría que le pasara algo parecido, no me gustaría que me pase a mí algo parecido, lo he vivido antes y es una cag...", dijo la conductora.

Laura Spoya pide perdón a Onelia Molina y denuncia "hate"

En esa línea, la recordada Miss Perú 2015 reveló que viene recibiendo ataques en redes sociales por su broma sobre el ampay de Mario Irivarren. Según dejó entrever, incluso recibió más comentarios negativos que cuando chocó su auto en Surco tras, conforme alegó, quedarse dormida al volante debido al cansancio.

"No es necesario el hate tan grande. No recibía comentarios tan agresivos desde hace muchos años. No me parece correcto que gente, a través de una pantalla, me escriba cosas tan graves", declaró con indignación.

Laura Spoya también aprovechó el momento para pedirle perdón a Onelia Molina por los comentarios que vertieron al inicio del programa de "La Manada", el pasado miércoles

"Si Onelia se ha sentido burlada por nosotros por la manera cómo iniciamos el programa, quizá no supimos manejar el tema definitivamente, las disculpas del caso. Yo le he escrito en privado, no apañamos, no justificamos, no aprobamos lo que sucedió, para nada", acotó.

Finalmente, Laura Spoya dijo que no hablarán más del tema y continuarán con su programa con el tinte de diversión de siempre.

