Onelia Molina lanzó sutil mensaje y se desató tras fin de su relación con Mario Irivarren: "Ya no aguanto pulgas"

21/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Volteó la página y ahora factura. Luego del ampay de Mario Irivarren junto a mujeres en un yate en Argentina, Onelia Molina decidió terminar su relación y ahora lanzó un sutil mensaje y se desató en redes sociales, hecho que muchos lo han interpretado como una indirecta al integrante de 'Esto es guerra'.

Onelia Molina y su sutil mensaje tras terminar con Mario Irivarren

Al mismo estilo de la cantante Shakira, Onelia Molina ahora ya no llora sino factura. Resulta que la odontóloga de profesión ha sorprendido a sus seguidores tras dejar atrás las comprometedoras imágenes de su expareja Mario Irivarren con féminas en territorio argentino y ser la figura principal en la publicidad de un perfume.

Así lo ha revelado en su cuenta oficial de Instagram mediante un video en el que se le observa glamurosa vistiendo un vestido rojo, con un maquillaje que resalta más aún su belleza, promocionando una nueva fragancia y dejando un sutil mensaje al final.

"Hay presencias que es mejor mantener a distancia. Presentamos 'Voraz antipulgas', una nueva forma de mantener distancia de lo que no está a tu altura. Aplícalo sobre ti excepto en los ojos porque necesitas ver quien sí vale la pena y quien no. Haz como yo que ya no aguanto pulgas", se oye expresar a la chica reality.

Seguidores y amigos de Onelia Molina reaccionan

Como era de esperarse, el video en el que aparece Onelia Molina generó una serie de comentarios y reacciones por parte de sus miles de seguidores así como de sus amigos. Ellos relacionaron lo manifestado por la modelo como una indirecta para su ahora expareja Mario Irivarren y lo celebraron mostrándole su total apoyo en medio del momento difícil que atraviesa.

Así por ejemplo el joven influencer Josi Martínez escribió: "Mi reina facturando. Te amo bebé". A él se le sumó la ex de Mario, Teffy Valenzuela, con el siguiente mensaje: "Ella".

"Tremendo facto", "Lo dijiste todo en el video", "Hace rato era, te tardaste un poquito", "En esta actualidad lloramos un rato, después a facturar", "Amo, jaja trome", "Mereces todo lo mejor bella", "Te amo mi reina", "Eso bebé facturando", "Bella, segura de sí misma", "Para alejar a las garrapatas", fueron otros comentarios de los cibernautas.

Cabe aclarar que, si bien en un inicio en el video se presentaba un perfume como publicidad, luego Onelia Molina republicó un nuevo audiovisual en el que se conoció que el producto eran unos snacks.

Es así como Onelia Molina reapareció en redes sociales para lanzar sutil mensaje y se desató tras el fin de su relación con Mario Irivarren a través de un video publicitario de snacks.