Onelia Molina rompe en llanto tras EMOTIVO mensaje de despedida: "Lo siento muchísimo"

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Onelia Molina terminó con Mario Irivarren tras el ampay en Argentina. Tras su ruptura, la chica reality no pudo evitar romper en llanto al dedicar un emotivo mensaje de despedida a Marcela, la madre de su ahora expareja.

Onelia Molina tras ampay de Mario en Argentina

Onelia Molina anunció el fin de su relación con Mario Irivarren tras la difusión de imágenes comprometedoras de él en un yate en Argentina con un grupo de mujeres y acompañado de sus amigos Said Palao y Patricio Parodi.

Pese al escándalo y verse envuelta en la mira de la farándula local, Onelia decidió presentarse a trabajar en el programa 'Esto es Guerra', pero, como era de esperarse, no pudo evitar ser consultada sobre el engaño de Mario. En primer lugar, visiblemente afectada, aseguró que bloqueó a Mario en todos lados para evitar tener contacto y comunicación con él.

"Actualmente, no lo quiero cerca y no quiero saber de él. Ya aprendí. A veces hay que aprender a los golpes", sostuvo, para seguidamente dejar en claro que no le dará una nueva oportunidad como lo hizo cuando ocurrió el escándalo en la boda de Alejandra Baigorria y Said.

Onelia Molina se despide de la mamá de Mario Irivarren

Pero no todo quedó ahí, ya que conforme iba declarando ante las cámaras de televisión, Onelia Molina se quebró al revelar que su ruptura amorosa con Mario conlleva distanciarse también de su familia, a quien consideraba como suya.

"Coordiné con Marce, que desde aquí le pido las disculpas del caso porque ella no tiene nada que ver, ni su familia, ni mi familia. Toda la vida con su familia hemos tenido una increíble relación y en realidad una de las cosas que más me duele es esto", indicó..

Luego, con los ojos llorosos, la doctora de profesión le pidió disculpas a Marcela, la madre de Mario Irivarren, por verse envuelta en este escándalo mediático. Asimismo, aprovechó para dedicarle un mensaje de despedida asegurando que, pese a este problema, siempre podrá contar con ella en todo lo que necesite.

"Desde acá lo siento muchísimo, Marce, porque el cariño está y siempre va a estar. Como hoy día te dije, o sea, tú en mí, eh, tienes... como todos los días me decías: 'Hija'. Yo voy a seguir siendo tu hija, vas a seguir siendo mi amiga y nada", concluyó con la coz quebrada.

No le dará otra oportunidad a Mario

Onelia fue tajante al cerrar cualquier posibilidad de reconciliación con Mario, enfatizando que las pruebas de la supuesta infidelidad son irrefutables. Con notable firmeza, pese a su vulnerabilidad, la modelo subrayó que su dignidad personal está por encima de cualquier vínculo afectivo.

Tras el escándalo del ampay de Mario Irivarren y el fin de su relación, Onelia Molina no pudo evitar llorar al despedirse de la madre del exchico reality por toda esta situación. Sin embargo, pese a su alejamiento y separación, aseguró que su vínculo con Marce permanecerá.