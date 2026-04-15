Brian Rullan destruye a Laura Spoya tras filtrarse foto con su 'chibolo': "Yo sí protejo a mis hijos"

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 15/04/2026
Brian Rullan finalmente rompió su silencio luego de que se filtrara una foto de su expareja Laura Spoya muy cariñosa con su supuesto saliente, Sebastián Gálvez. El empresario mexicano se mostró incómodo al ser consultado sobre los recientes escándalos de la madre de sus hijos y mandó una indirecta, asegurando que él sí cuida a sus pequeños.
Brian Rullan se porta contra Laura Spoya por foto con "chibolo"
El empresario empezó a publicar mensajes en redes sociales poco después de que se revelara la foto de Laura y Sebastián. "La clave está en cómo reaccionas a todas esas pendejadas que suceden", compartió hace unas horas, y muchos aseguraron que se trataría de una indirecta por la controversia que ha estado ocurriendo.
Sin embargo, se pronunció oficialmente cuando el programa 'QBochinche' se comunicó con él para consultarle qué opinaba sobre el supuesto romance entre Laura y Sebastián. Rullan se mostró muy preocupado por la imagen que sus hijos pueden tener de su madre en el futuro, debido a los escándalos en los que se ha visto involucrada.
"No, no, sí, no puedo (hablar), no puedo por mis hijos, espero que me entiendan. Yo no soy de este medio. No soy nada. Yo sí tengo que proteger a mis hijos. Yo sí protejo a mis hijos y yo sí tengo que proteger lo que mis hijos vean en mi internet futuro. Entonces, yo tengo que ser padre de familia en ese aspecto. ¿Sí me explico?", dijo.
En otro momento, aseguró que él siempre ha buscado mantener su vida privada, y que lo que más le preocupa son sus hijos. "A mí, ¿qué es lo que me da más pena? Todo, en especial. Ando como padre, güey. Es p*** madre, güey. Todo lo que van a ver mis hijos, güey. Eso es lo que me da pena", agregó.
La foto del escándalo de Laura y Sebastián
El portal de noticias 'ShowPe' publicó una fotografía donde Laura y Sebastián Gálvez aparecen muy cariñosos en una piscina. La imagen pertenecería al viaje que ambos realizaron recientemente a Jamaica junto a un grupo de amigos, ya que Laura luce el mismo bikini con el que se tomó fotos con su maquillador.
Magaly también mostró la foto en su programa y aseguró que el abrazo que le da Sebastián a Laura no es de amigo, sino de pareja. "Es un abrazo en la piscina de hombre y mujer, y es la misma piscina donde ella apareció con uno de sus compañeros de viaje, y nosotros publicamos esas fotos", dijo.
En medio de la polémica, Brian Rullan dejó en claro que su prioridad absoluta son sus hijos y su bienestar emocional. Aunque evitó profundizar en el tema, sus palabras reflejan incomodidad y preocupación por la exposición mediática, mientras el supuesto romance de Laura Spoya continúa generando comentarios y reacciones.