Lita Pezo cantará durante la misa del papa León XIV en Pucallpa: "Voy a estar del salmo responsorial"

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En diálogo con Exitosa, la cantante Lita Pezo compartió su emoción por participar en la misa del papa León XIV en Pucallpa. La artista reveló que estará a cargo del salmo responsorial durante la celebración religiosa.

Le cantará al papa León XIV en su visita a Pucallpa

Luego de que se confirme desde el Vaticano la visita apostólica que el Santo Padre realizará desde noviembre próximo a Latinoamérica, Perú se prepara para recibirlo de la mejor manera en Lima, Callao, Chiclayo, Santa Cruz, Cusco y Pucallpa.

En la última ciudad en mención, que es la capital de la región Ucayali, se desarrollará un acto litúrgico que encabezará el sumo pontífice y que tendrá la presencia de la ganadora de 'Yo Soy Kids' en el 2014, Lita Pezo, quien brindó mayores detalles en el programa 'Exitosa Te Escucha' sobre ello.

"Estoy muy contenta, muy feliz, honrada por esta noticia tan única, divina de poder cantarle al papa en su visita al Perú", expresó en un principio respecto a cómo tomó esta designación que marcará su carrera musical.

Según comentó la noticia de que fue elegida para cantar en la misa que realizará Robert Prevost le llegó de "sorpresa la invitación". Acotó que el monseñor Martín Quijano estuvo presente en uno de sus conciertos que brindó en Pucallpa.

"Conversamos un poco, está a cargo también del recibimiento, de todo lo que van a hacer para él (papa León XIV) y como hija amazónica me dijo si me gustaría participar y dije obviamente claro que sí", contó.

La acompañarán artistas locales y será encargada del salmo responsorial

De acuerdo a lo manifestado, la cantante señaló que no estará sola en el evento religioso, sino que estará acompañada de "un coro maravilloso" y con artistas locales con los que afirmó cantará y alabará en la santa misa. "Yo feliz de ser parte. Tengo dos intervenciones en ese día. Estoy más que contenta y feliz", subrayó.

Al ser consultada sobre qué canciones interpretará, Lita Peza respondió: "Estaré a cargo del salmo responsorial junto con el coro 'Muchas voces' que van a estar en la misa. Aparte tengo otra intervención que ya vamos estar diciéndolo más adelante. Esperando que el papa sea recibido con mucho amor y que los fieles estamos dispuestos para que su estadía sea inolvidable".

Lita Pezo fue invitada para cantar en la misa que encabezará el papa León XIV en Pucallpa, como parte de la visita apostólica que realizará el Santo Padre al Perú. La cantante expresó su alegría por la noticia y a su vez subrayó que se siente honrada.