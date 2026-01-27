Donald Trump mete presión y anuncia que una "hermosa armada" se dirige hacia Irán

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Como se ha hecho habitual durante su segundo mandato, Donald Trump no escatima con respecto a su política internacional y acapara todo lo que puede. Así lo está haciendo con Irán, su nuevo objetivo, tras asegurar que una parte de su armada se dirige rumbo al Golfo Pérsico.

Anuncio ante sus seguidores

Durante su presentación en un mitin realizado en el estado de Iowa, el inquilino de la Casa Blanca dio a conocer este martes 27 de enero que parte de su flota se despliega hacia Teherán. Esto ante la advertencia que realizó semanas atrás de intervenir por los civiles asesinados durante las protestas ciudadanas.

"Por cierto. Hay otra hermosa armada flotando hermosamente hacia Irán ahora mismo. Así que ya veremos. Espero que lleguen a un acuerdo. Espero que lleguen a un acuerdo", manifestó el mandatario, esperando que la presencia de sus fuerzas intimiden a las autoridades iraníes.

Trump: By the way there is another beautiful armada floating beautifully towards Iran right now. So we will see. I hope they make a deal. I hope they make a deal. pic.twitter.com/ixNgch5Gmi — Acyn (@Acyn) January 27, 2026

Horas antes, en una entrevista ofrecida para la radio 77 WABC, el líder del Partido Republicano, confirmó que había enviado a embarcaciones militares hacia la nación persa. Precisó que este grupo es más fuerte que el que se desplazó a Venezuela y que esperaba no tener que utilizarlo.

"Tenemos una gran armada yendo allí ahora mismo, y esperamos no tener que usarla, pero es muy poderosa y mayor que la que tenemos en Venezuela, que enviamos. El liderazgo allí está haciendo un excelente trabajo coordinando con nosotros y con todo lo demás" comentó.

Irán amenazó con una "guerra total"

Semanas atrás, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian advirtió que de ser atacados y su líder supremo, el ayatola Alí Jamenei, resultar muerto, las consecuencias para el mundo serían catastróficas. Advirtió que se daría inicio a una guerra a gran escala con resultados lamentables para la humanidad.

En esta línea, también se pronunciaron militares del gobierno iraní, que advirtieron que habrá una respuesta contundente de detectar un acto de hostilidad en sus fronteras o dentro d su territorio. "Trump habla mucho, pero debe estar seguro de que recibirá su respuesta en el campo", sostuvo Majid Mousavi, programa de misiles balísticos.

La advertencia que Estados Unidos le hizo a Irán de enviar a sus fuerzas se hará realidad, tal como lo anunció el presidente Donald Trump. Este marte, el mandatario confirmó que hay una "hermosa armada" que se dirige rumbo al país persa, que en días pasados aseguró que habrá una respuesta ante un posible ataque.