Madre de Melissa y Tepha Loza lucha contra el cáncer: "Se le cae el pelito y la deteriora por dentro"

La familia de Melissa y Tepha Loza atraviesa un momento complicado ya que su madre, María Guadalupe Vigil, fue diagnosticada con cáncer. A pesar de todo, las hijas no se despegan de ella y la acompañan mientras sigue un tratamiento alternativo que les da un poco de esperanza.

Madre de Melissa Loza lucha contra el cáncer

Fue Tepha Loza, la menor de las hermanas, quien decidió contar lo que estaba pasando a través de sus redes sociales. En un video conmovedor, explicó que la enfermedad fue detectada aproximadamente en diciembre de 2025 y que desde entonces su mamá comenzó con medicina convencional.

Sin embargo, los fuertes efectos secundarios de la quimioterapia y radioterapia hicieron que buscaran alternativas. "En esos días que estuvo con esas terapias se deterioró bastante porque ambas atacan las células malignas, pero también matan las buenas. Es por eso que se le cae el pelito y la deteriora por dentro también", relató.

Tras investigar otras opciones, la familia encontró el muérdago, una planta que se utiliza como terapia en la medicina alternativa y que ha dado resultados positivos en otros casos. "Muchos médicos no creen en ese tipo de medicamentos, pero por experiencia de otras personas logramos llegar al muérdago", agregó Tepha.

Lucha y valentía de María Guadalupe Vigil

Según Tepha Loza, el tratamiento alternativo ha empezado a mostrar efectos positivos. "Mi mamá ya tuvo la primera sesión con el muérdago y, la verdad, le ha ido súper bien. Está funcionando y hay esperanza", contó con alivio.

Más allá de la medicina, lo que impresiona es la actitud de María Guadalupe Vigil frente a esta batalla. Tepha señaló: "Súper positiva, mi mamá está luchando, sigue luchando junto a nosotros. Nos está transmitiendo una fortaleza increíble como hijos para acompañarla en este proceso y hacerlo más llevadero, sobre todo para ella".

Según indicó, esa energía les da fuerzas para mantenerse unidos y darle todo el apoyo necesario mientras enfrenta la enfermedad y avanza hacia su recuperación.

Entre consultas, terapias y momentos de descanso, ambas hermanas se mantienen optimistas, confiando en que la situación mejorará. "Seguimos con la esperanza de que todo va salir bien y Diosito nos va ayudar", finalizó.

La madre de Melissa y Tepha Loza, María Guadalupe Vigil, sigue luchando contra el cáncer con la ayuda de un tratamiento alternativo que le ha dado esperanza. El acompañamiento de sus hijas y la actitud valiente de la matriarca muestran cómo la familia enfrenta este difícil momento.