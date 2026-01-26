RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Mal arranque

Alianza Lima cambia sus planes: Íntimos modificarán posición del último refuerzo tras escándalo de indisciplina

Con la reciente separación de Pedro Aquino, el área deportiva de Alianza Lima modificará sus planes respecto al último refuerzo extranjero que realizarán. Victorianos se han visto mermados tras este reciente escándalo.

Alianza Lima modificará el último refuerzo tras reciente baja de Pedro Aquino.
Alianza Lima modificará el último refuerzo tras reciente baja de Pedro Aquino. (Difusión)

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 26/01/2026

Alianza Lima atraviesa por momentos complicados a solo días de arrancar su participación en la Liga 1 y en la Fase 1 de la Copa Libertadores. Esto luego que se conociera de una grave acusación de abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Truco y Sergio Peña por parte de una joven argentina.

A eso se le suma que en las últimas horas se conoció que Pedro Aquino también fue parte de este hecho de indisciplina por lo que el club también decidió separarlo junto con los otros tres involucrados.

Cambiará la posición del último extranjero

En total, Pablo Guede no podrá contar con cuatro jugadores para este arranque de temporada lo que cambiaría radicalmente sus planes. Además, en los últimos días se conoció que todos los clubes de la Liga 1 podrían disponer del fichaje de un jugador extranjero más tras decisión tomada por todos los clubes.

Antes de este escándalo mediático, Alianza Lima tenía como prioridad fichar un volante central ya que había improvisado a Gianfranco Chávez en esa posición a pesar de ser central de naturaleza. Sin embargo, la situación cambió radicalmente con las últimas bajas por lo que todo haría indicar que habrá novedades en tienda íntima.

Según Carlos Panez, el área deportiva de la institución blanquiazul, comandada por Franco Navarro se sentará a conversar con Pablo Guede para definir el último refuerzo proveniente del extranjero. De acuerdo a su información, ahora se priorizará sumar a un central o a otro futbolista polideportivo para suplir las numerosas bajas.

"Para este año se permiten 7 extranjeros, Alianza tiene 6 por lo que le queda este cupo que te comentaba y lo van a emplear en breve. Lo que si es que se había definido la posición, iba a ser un volante central, pero ante estas últimas salidas es probable que haya un cambio. Entiendo que esta semana se tiene que reunir la dirección deportiva para definir la inclusión del nuevo futbolista", indicó.

Habría un quinto implicado

Cuando las aguas parecían haberse calmado con la separación de Pedro Aquino, ahora se pudo conocer que existiría un quinto implicado dentro de la indisciplina cometida en Montevideo. El periodista César Vivar en el programa 'Doble Punta', indicó que el ecuatoriano Eryc Castillo habría sido mencionado por la joven que realizó la denuncia ante la justicia argentina.

"En la lectura habla de estos dos futbolistas están en el entorno, es decir, eran los tres implicados inicialmente, las dos señoritas, Castillo y Aquino, pero en determinado momento ellos dicen: 'Listo, hasta aquí no más' y se van (...) Erick, Erick también está en la declaración", expresó.

En resumen, Alianza Lima ya no irá por un volante central para reforzar su plantel ante las bajas por indisciplina tras lo sucedido en el hotel de concentración en Uruguay.

