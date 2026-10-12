Hecho insólito en Guatemala: adolescente se levantó del ataúd mientras su familia, que la creía muerta, la estaba velando

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una adolescente recobró el conocimiento dentro de su ataúd en medio de su propio velorio en Guatemala, luego de haber sido considerada muerta por su familia durante varias horas. Su padre dio su explicación sobre el traslado hacia el hospital y la posterior compra del féretro luego de no detectar los signos vitales de su hija.

Adolescente despierta mientras la estaban velando en Guatemala

El suceso, que tuvo como protagonista a una joven llamada Yuleidy Ixcotoyac, de 17 años, quedó registrado en videos que circularon en redes sociales. De acuerdo al relato de su padre, Abraham Ixcotoyac, la joven sufrió un malestar durante una de las actividades religiosas que realizan con frecuencia.

En diálogo con medios guatemaltecos el progenitor de la adolescente manifestó que su primogénita salió inconsciente de su vivienda cuando la estaba derivando al centro de salud, sin embargo, en el camino creyó que la menor había perdido la vida debido a que no percibía ni su respiración ni pulso.

Así, en vez de ingresar al hospital, el hombre procedió a dirigirse a una funeraria para comprar un ataúd y luego retornó a su domicilio para poder realizarle una ceremonia fúnebre a su menor hija. Hasta que su madre se percató de movimientos que provenían del cajón.

El velorio se estaba desarrollando en el hogar de la familia en el municipio de Sacapulas, departamento de Quiché, donde varios seres queridos y allegados acudieron a drle el último adiós a Yuleydy.

A los pocos minutos, la adolescente se levantó de su ataúd dejando a todos los presentes totalmente sorprendidos. De forma inmediata algunos de ellos se acercaron a ella para ayudarla a que se sentara, mientras le ofrecían agua y ventilación.

Resucitó luego de 8 horas fallecida en Quiché El caso ocurrió en la aldea el Jocote, del municipio de Sacapulas en el departamento de Quiché donde volvió a la vida. Habría estado muerta durante 8 horas y luego resucitó. #NoticiasClaroscuro https://t.co/XOa6L8zc8G — Rony VÉLIZ 🇬🇹🚒 (@ronyveliz692) October 11, 2026

La reacción del padre y las palabras de la joven

El padre de la adolescente señaló que él estaba en el patio de la casa cuando de pronto escuchó un fuerte bullicio que provenía del interior. Cuando ingresó vio a los familiares asistiendo a su hija que había recuperado el conocimiento.

En tanto, después de todo lo ocurrido, la menor de edad se pronunció tras preocupar a su familia, mientras que sus seresqueridos, que pertenecen a una congregación religiosa, calificaron el hecho como un milagro.

"No tengo cómo pagarle a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida, fue un milagro, me empezó a doler el corazón demasiado, lo sentía pesado y ahía me fui. como que me desmaye", sostuvo Yuleidy Ixcotoyac a medios locales.

En conclusión, una adolescente recobró el conocimiento dentro de su ataúd en medio de su propio velorio en Guatemala, tras haber sido considerada muerta por su familia durante varias horas. La joven perdió el conocimiento tras un fuerte dolor en el pecho e iba a ser derivada por su padre al hospital, pero al ver que no presentaba pulso acudió a una funeraria para comprar un ataúd para su ceremonia fúnebre.