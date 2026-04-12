Elecciones 2026: Raúl Romero es captado como miembro de mesa en España durante las elecciones

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El reconocido músico y exconductor de televisión Raúl Romero, fundador de la banda Nosequién y los Nosecuántos y recordado por su conducción en el programa Habacilar, cumplió este domingo 12 de abril con el rol de miembro de mesa en las elecciones generales del Perú, desde el consulado peruano en Madrid, España.

Su presencia generó sorpresa y comentarios positivos entre los votantes peruanos residentes en el extranjero, quienes destacaron el ejemplo de compromiso cívico de una figura pública icónica.

Una sorpresa en Madrid

Romero, quien reside en España desde hace algunos años, fue sorteado como miembro de mesa en el local de votación habilitado por el consulado peruano en Madrid. Allí, cientos de compatriotas acudieron desde temprano para ejercer su derecho al voto.

Asimismo, una usuaria compartió imágenes en redes sociales mostrando al artista cumpliendo sus funciones, mientras otros votantes aprovecharon para tomarse fotografías con él.

En paralelo, también se vio a Roger del Águila, su compañero en la conducción de Habacilar, saludando y compartiendo momentos con los electores en las afueras del local. Ambos personajes, muy recordados por su carisma televisivo, coincidieron en un contexto distinto, reforzando la idea de que el deber ciudadano trasciende la fama.

🇪🇦🇵🇪| Encontraron a Raúl Romero como miembro de mesa en España: pic.twitter.com/SEJtIQgt2M — Wolfenstein Valley (@wolfenstnvalley) April 12, 2026

Compromiso ciudadano de figuras públicas

La participación de Romero como miembro de mesa resalta la importancia del deber cívico incluso fuera del país. Según la normativa electoral, los ciudadanos peruanos residentes en el extranjero que figuran en el padrón deben presentarse con su DNI en el local asignado y, en caso de ser sorteados, asumir la función de miembros de mesa.

La multa por incumplir esta obligación asciende a S/ 275, medida que busca garantizar la instalación oportuna de todas las mesas.

La ONPE recordó que el único documento válido para sufragar es el DNI físico, incluso vencido, siempre que el ciudadano figure en el padrón. Además, reiteró que la participación de los miembros de mesa es esencial para el desarrollo normal de la jornada.

Las imágenes de Romero desempeñando funciones se viralizaron en redes sociales, generando comentarios de admiración y sorpresa. Su ejemplo se sumó al de otros artistas como la cantante Cielo Torres, quien también fue designada miembro de mesa en Lima y compartió su experiencia como "un acto de amor a mi país".

🔴🔵#EligeBien ✅🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, el subgerente de la documentación e investigación electoral de ONPE, Pablo Hartill, explicó a cuánto asciende la multa para los miembros de mesa que no cumplan con su responsabilidad en el día de las elecciones. Además, los exhortó a... pic.twitter.com/bpiDcitHUy — Exitosa Noticias (@exitosape) February 2, 2026

La presencia de Raúl Romero como miembro de mesa en Madrid se convirtió en un símbolo de compromiso ciudadano y responsabilidad democrática. Su participación, junto con la de otros artistas, mostró que el deber cívico no distingue entre figuras públicas y ciudadanos comunes, reforzando la importancia de la participación activa en un proceso electoral clave para el futuro del país.