Magaly destruye a Paolo Guerrero por enfrentar a su reportero: "Malcriado, patanesco y soberbio"

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Paolo Guerrero volvió a tener un enfrentamiento con los reporteros de Magaly Medina hace dos noches, cuando fue captado saliendo de cenar con Ana Paula Consorte. El 'Depredador' encaró a los hombres de prensa y eso no le gustó en absoluto a la conductora de ATV, quien indicó que sus colaboradores fueron muy amables y educados, contrario a la reacción del futbolista, a quien consideró malcriado.

Magaly arremete contra Paolo

La 'Urraca' indicó que hace unos días recibieron la información de que Paolo y Ana Paula estaban cenando en un conocido restaurante de San Isidro, y, aprovechando que el canal donde trabaja se encuentra a pocas cuadras, decidieron ir a entrevistarlo y preguntarle directamente si se había reconciliado con la brasileña.

Sin embargo, la iniciativa no fue bien recibida por el delantero de Alianza Lima, quien, desde un inicio, marcó distancia, diciendo que no hablaba de su vida privada. Además, pidió al reportero que no le pregunte más, pero ante la insistencia, Paolo se molestó, asegurando que el periodista le estaba faltando el respeto a él y a la madre de sus hijos.

Magaly consideró que esta afirmación no era correcta y cuestionó duramente la actitud de Paolo Guerrero, asegurando, además, que la relación que él tiene con Ana Paula es un poco tóxica por sus idas y venidas desde hace varios años.

"Con ellos, sus idas y vueltas ya nos tienen hasta acá. Siempre decimos: 'ah ya, ahorita vuelven', porque así se pelean. O sea, los dos no controlan esas emociones, los dos se mandan al diablo, se hacen comunicados y se dicen cosas directas y horribles. En mi forma de ver, es bastante tóxica", indicó.

Por otro lado, aseguró que su reportero fue muy respetuoso con Paolo en todo momento, por lo que la reacción del futbolista no era necesaria. "Este chico fue muy educado al preguntarte (...) hace mucho tiempo eres mediático, pero lo que pasa es que cuando ve el micrófono de mi programa le salen ronchas. Comparado con la educación del reportero, él realmente se mostró bien malcriado, pedante y soberbio", sentenció.

Es así que, el incidente volvió a poner en el centro de la polémica a Paolo Guerrero, no solo por su reacción frente a la prensa, sino también por su relación con Ana Paula Consorte. Mientras Magaly Medina cuestiona su actitud, el futbolista reafirma su postura de mantener su vida privada alejada de los medios.