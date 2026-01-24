Magaly publica SORPRESIVAS fotografías tras someterse a cirugía estética en el rostro

24/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina publicó un carrete de fotografías donde luce más irreconocible que nunca encendiendo comentarios de sus más fieles y críticos seguidores.

La publicación se da luego de que viajara hacia Argentina para someterse a una intervención estética en el rostro. "Para que vean cómo quedaré luego de la cirugía", escribió en redes.

Magaly Medina publica fotos con IA

Tras reaparecer con un pañuelo caminando por las calles en Argentina, la reconocida presentadora de espectáculos decidió innovar y presentar una serie de fotografías en diferentes estilos.

Por ello, publicó unas fotos intervenidas con inteligencia artificial uniéndose a los famosos trends promovidos en redes sociales. En ella, se observa a Magaly Medina mostrando su renovado cambio estético que presentará próximamente.

"Uniéndome al trend y probando estilos diferentes a los pañuelos. Usamos IA para que ustedes imaginen cómo quedaré luego de la cirugía", escribió en su publicación.

Las reacciones tanto de sus seguidores y críticos llegaron rápidamente. "Regia y hermosa", "15 años menos", fueron parte de los comentarios que inundaron la publicación de la 'Urraca'.

'Magaly TV, La Firme' vuelve a las pantallas

Muchos de los seguidores de Magaly esperan el regreso a las pantallas de la presentadora de espectáculos. Así, lo hicieron sentir en su última publicación. "¿Cuándo vuelves?", escribían en los comentarios.

Esa espera ya estaría por acabar, ya que el programa Magaly TV, La Firme renovó una temporada con el medio televisivo ATV por un año más.

Si bien aún no se ha revelado la fecha exacta del regreso a las pantallas, la conductora televisiva dio a atender en sus redes sociales que su retorno está programado para el primer lunes de febrero.

Su regreso fue anunciado a través de un misterioso y pícaro video publicado por el canal de televisión a través de Instagram. En la publicación se ve a un hombre encapuchado obteniendo los famosos 'ampays' para luego entregar un USB a la 'Urraca'.

Sin embargo, debido a que continúa recuperándose de una cirugía estética en el rostro, la programación podría verse cambiada ya que aún cuenta con indicaciones médicas.

La 'Urraca' confesó que está pensando seriamente en pedirle al canal unos días más de espera. "Mi salud está primero", finalizó la conductora de 'Magaly TV, La Firme'.