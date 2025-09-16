Magaly asegura que María Pía Copello se va de 'Mande quien mande': Estas serían las posibles conductoras

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La salida de María Pía Copello de Mande quien mande ha generado gran expectativa. Magaly Medina confirmó que la conductora se va del programa y reveló que entre las opciones para reemplazarla estarían figuras conocidas de la televisión peruana.

¿María Pía Copello se va de 'Mande quien mande'?

Durante la emisión de Magaly TV, La Firme, la periodista confirmó que María Pía Copello no continuará en Mande quien mande. "Nos hemos enterado de que María Pía no estará la próxima semana en el programa. Y esto no es un adiós, es un hasta siempre", indicó la 'Urraca'.

Magaly explicó que, aunque al inicio había incertidumbre sobre los motivos de su partida, pudieron corroborar la noticia con base en testimonios de personas cercanas a la conductora.

Además, mostró señales que supuestamente María Pía Copello habría estado dando, incluyendo una emotiva publicación en redes sociales junto a sus compañeros Mario Hart y Carlos Vílchez, que muchos interpretaron como un guiño de despedida.

La periodista resaltó la influencia de María Pía Copello en el crecimiento del programa: "Dio un crecimiento a su personaje, a su manera de conducir, se adueñó del programa. El rating le ha favorecido muchísimo y, a veces, incluso nos ha ganado a nosotros en Magaly TV, La Firme", señaló.

Posibles reemplazos de María Pía Copello

Con la salida de María Pía Copello, la gran pregunta es quién tomará su lugar. Según Magaly Medina, entre las opciones estarían Laura Huarcayo y Maricarmen Marín, ambas reconocidas por su experiencia y trayectoria en la conducción televisiva.

La periodista también se mostró intrigada por los motivos detrás de la salida de María Pía Copello: "¿Por qué se iría en el mejor momento de 'Mande quien mande'? ¿A dónde se va? Es algo que todavía no sabemos. Lo que sí hemos podido comprobar es que ella la próxima semana se va, por eso esta despedida tan nostálgica", comentó.

A pesar de la incertidumbre, Magaly Medina enfatizó que la decisión de María Pía Copello marca un cierre de ciclo y un reconocimiento a su trabajo en el programa, destacando su carisma y profesionalismo que la llevaron a ganarse un lugar importante frente a la audiencia.

