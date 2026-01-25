Alerta en Miami: Evacúan todo el aeropuerto tras el hallazgo de un equipaje sospechoso

25/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) vivió momentos de tensión este domingo 25 de enero, cuando las autoridades ordenaron la evacuación total de sus instalaciones tras el hallazgo de un equipaje sospechoso en el South Terminal.

El incidente se produjo alrededor de las 5:00 p.m., en la zona de salidas de la puerta 21. De inmediato, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) cerró los puntos de control en los concourses G, H y J, mientras la policía de Miami-Dade bloqueaba el acceso vehicular al área de embarque.

Evacuación y protocolos de seguridad

Cientos de pasajeros y trabajadores fueron desalojados de manera preventiva y reubicados en zonas seguras. La medida generó escenas de confusión y retrasos en las operaciones aéreas, con vuelos demorados y cancelados en las aerolíneas que operan desde los terminales afectados.

La unidad antibombas del Miami-Dade Sheriff's Office se desplazó al lugar para inspeccionar el objeto sospechoso. El protocolo incluyó el acordonamiento del área y la suspensión temporal de todo tránsito en el perímetro inmediato.

El aeropuerto de Miami fue desalojado hace poco. A algunos pasajeros les informaron que se trató de una amenaza de bomba. pic.twitter.com/gVEvdgJWVc — Patricia Janiot (@patriciajaniot) January 25, 2026

Impacto en operaciones

El cierre de los puntos de control provocó largas filas en otras zonas del aeropuerto y obligó a las aerolíneas a reprogramar vuelos. Pasajeros que tenían conexiones internacionales se vieron particularmente afectados, ya que el South Terminal concentra operaciones hacia América Latina y Europa.

Las autoridades recomendaron a los viajeros verificar directamente con sus aerolíneas el estado de sus vuelos y llegar con anticipación, dado que los controles de seguridad se mantendrían más estrictos en las horas siguientes.

Este tipo de incidentes se manejan bajo protocolos de máxima precaución en aeropuertos de Estados Unidos. Aunque la mayoría de casos terminan sin consecuencias mayores, las autoridades insisten en que la evacuación inmediata es necesaria para garantizar la seguridad de miles de pasajeros y trabajadores.

BREAKING: A loud BANG was just heard at the Miami Airport, and now the entire airport has been evacuated. Awaiting more information.



Early Reports of arrests being made. pic.twitter.com/QP4WVGS3KX — Brian Krassenstein (@krassenstein) January 25, 2026

La situación se suma a un fin de semana complicado para los viajeros en el país, marcado por condiciones climáticas adversas que ya habían generado retrasos en varios aeropuertos.

Horas después de la evacuación, la unidad especializada confirmó que el equipaje sospechoso no representaba ningún riesgo. Sin embargo, el operativo dejó en evidencia la vulnerabilidad de las operaciones aéreas ante cualquier alerta y la necesidad de mantener protocolos estrictos de seguridad en uno de los aeropuertos más transitados de Estados Unidos.