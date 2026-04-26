Yahaira Plasencia revela que artistas extranjeros la han pretendido: "Solo buscan un choque y fuga"

26/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yahaira Plasencia habló por primera vez sobre sus experiencias fuera de Perú, cuando ha sido invitada a premiaciones de nivel internacional. Según dijo, varios artistas de gran reconocimiento han intentado iniciar un coqueteo con ella, pero nunca ha accedido por recomendación de su productor, ya que un desliz podría arruinar su carrera.

Yahaira no aceptó coqueteos de artistas extranjeros

La cantante de salsa, que ha experimentado con otros ritmos a lo largo de su carrera musical, ha logrado codearse con artistas de distintos géneros. Muchos de ellos intentaron tener un acercamiento más allá de lo profesional, pero ella siempre mantuvo la distancia.

"Yo sí he tenido muchas amistades que son urbanos, de reguetón, de salsa también, internacionales, no de aquí, que me han echado el ojo y me han empezado a florear", dijo en el pódcast 'Café con la Chevez'.

Yahaira señaló que estaba consciente de las intenciones que sus colegas musicales tenían, por lo que nunca dio pie a que pase nada más allá de lo profesional y laboral. "Sé perfectamente lo que ellos buscan" , agregó, dejando entrever que en el ambiente musical se ven mucho ese tipo de propuestas.

Finalmente, reveló que Sergio George siempre fue un gran mentor en su carrera y quien le dio varios consejos respecto a cómo debía vincularse con otros artistas cuando intentaban sobrepasar el límite de lo personal.

"Yo sí he tenido muchas amistades que son urbanos, de reguetón, de salsa también, internacionales, no de aquí, que me han echado el ojo y me han empezado a florear (...) Ni choque y fuga, no va ", sentenció.

Yahaira sobre su meme en la maletera

El hecho se remonta a abril de 2021, en plena pandemia, cuando decidió celebrar su cumpleaños en una vivienda de Cieneguilla, pese a las restricciones sanitarias. Al notar la presencia de las autoridades, optó por esconderse en la maletera de un vehículo con la intención de evitar ser intervenida, pero fue descubierta, generando una gran polémica mediática.

A cinco años de lo ocurrido, la artista admite que ese episodio fue un error que hoy le genera vergüenza. Con el paso del tiempo, ha podido analizar lo sucedido con mayor calma y reconoce que actuó impulsivamente en un contexto complicado. Esta autocrítica refleja una etapa distinta en su vida, marcada por mayor responsabilidad y aprendizaje.

"Sí, son errores que uno con el tiempo dice: 'Qué vergüenza, qué te pasó Yahaira'", dijo en el podcast 'Café con la Chévez'.

Es así que, Yahaira Plasencia dejó en claro que, pese a la atención recibida en el extranjero, siempre priorizó su carrera y su imagen profesional. Siguiendo consejos clave, evitó involucrarse sentimentalmente, marcando distancia y demostrando disciplina en un entorno donde este tipo de situaciones son frecuentes.