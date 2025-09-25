Marcelo Tinelli habría dejado a Milett Figueroa por famosa conductora, según periodista

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras casi dos años de romance público, Marcelo Tinelli anunció en su streaming Estamos de paso que terminó su relación con Milett Figueroa. Según el periodista Agus Rey, durante su participación en Magaly TV, La Firme, la ruptura estaría vinculada a una famosa conductora, lo que ha desatado especulaciones en medios y redes sociales.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se separan

Durante la transmisión, Marcelo Tinelli se mostró sereno y agradecido con Milett Figueroa. "Hoy quiero comunicarles que nos hemos separado. Le mando un beso grande, porque la quiero mucho y la amo mucho. Pasé dos años hermosos a su lado", expresó el conductor argentino.

Marcelo Tinelli quiso dejar claro que todo terminó con cariño y respeto, subrayando que su vínculo sigue siendo de afecto. "Me gusta terminar algo de buena manera, con amor, con cariño, con empatía con la otra persona. Creo que ambos sentimos lo mismo: muchísimo amor", añadió.

El presentador también agradeció a la familia de Milett Figueroa y al público peruano por el apoyo. "Quiero agradecerle a ella y a toda su familia, y a toda la gente de Perú que me ha dado tanto amor. No es que no los voy a ver nunca más, al contrario. Milett seguirá trabajando en Lima y espero verla pronto", finalizó.

Sabrina Rojas, la tercera en discordia

Tras confirmarse la ruptura entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, el periodista Agus Rey, en el programa Magaly TV, La Firme, dejó entrever que el conductor argentino habría terminado su relación con la peruana por otra persona en particular.

"Hay un nombre de una conductora argentina que podría ser la tercera en discordia", señaló Agus Rey durante su enlace en vivo con Magaly. Minutos más tarde, el periodista confirmó que se trataba de Sabrina Rojas.

¿Quién es Sabrina Rojas?

Sabrina Rojas, nacida el 1 de mayo de 1980 en Mendoza, Argentina, cuenta con una destacada trayectoria como modelo y conductora de televisión. La expareja del actor Luciano Castro tiene 45 años, es signo Tauro y, aunque actualmente no mantiene una relación oficial, su vida privada ha sido objeto de constantes especulaciones.

Así, en su streaming Estamos de paso, Marcelo Tinelli confirmó el fin de su relación con Milett Figueroa. Aunque no se dieron mayores detalles sobre los motivos, durante el programa Magaly TV, La Firme, el periodista Agus Rey señaló a la famosa conductora Sabrina Rojas como posible influencia en la separación.