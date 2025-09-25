Marcelo Tinelli confirma el fin de su relación con Milett Figueroa tras casi dos años juntos: "Le mando un beso"

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El conductor argentino Marcelo Tinelli confirmó el fin de su relación con Milett Figueroa luego de casi dos años de romance. La noticia fue revelada el miércoles 24 de septiembre durante la transmisión de su programa digital Estamos de Paso, donde el presentador explicó que la decisión se dio "en buenos términos" y con un profundo agradecimiento por la etapa compartida.

Tinelli, una de las figuras más influyentes de la televisión argentina, destacó que la relación con la actriz y modelo peruana fue una etapa de gran felicidad en su vida.

"Hoy quiero comunicarles que nos hemos separado con Milett... hemos llegado a un final de una relación hermosa que duró 2 años", declaró frente a su audiencia, dejando en shock a miles de seguidores tanto en Argentina como en Perú.

Un romance que nació frente a las cámaras

La historia de Tinelli y Figueroa comenzó en 2023, cuando la peruana viajó a Argentina para participar en el reality Bailando. Desde entonces, los rumores sobre un posible romance se hicieron cada vez más fuertes, hasta que ambos confirmaron su relación.

La diferencia de edad de 30 años generó controversia en un inicio, pero con el tiempo lograron consolidarse como una de las parejas más comentadas de la farándula.

Durante estos dos años, fueron captados en diferentes eventos públicos y viajes, compartiendo momentos que mostraban la complicidad de la pareja.

Tinelli incluso expresó que el amor que siente por Milett no desaparece, sino que "se va a modificar y se va a poner en otro lugar", reconociendo la importancia que ella tuvo en su vida.

El presentador recalcó que esta etapa representa un "final de ciclo muy lindo", en el que se siente agradecido por las experiencias vividas y el cariño recibido tanto de Milett como de su familia.

Milett aún no se pronuncia sobre la separación

Hasta el momento, Milett Figueroa no ha emitido ningún comunicado oficial sobre el fin de la relación. En sus redes sociales todavía mantiene fotografías junto a Tinelli, lo que ha despertado la curiosidad de sus seguidores.

Por su parte, Tinelli no solo se dirigió a la actriz, sino también a su entorno cercano, expresando gratitud por la acogida y el afecto recibidos durante su estadía en Perú.

"Le quiero decir a ella, a toda su familia, muchísimas gracias. A toda la gente de Perú también que me ha dado todo el amor (...) Hoy es un momento definitivo", sostuvo en su programa.

Con esta declaración, el conductor argentino Marcelo Tinelli deja claro que la historia con Milett Figueroa llega a su fin, aunque marcada por el respeto y la valoración mutua.