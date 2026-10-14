Mamá de Xiomy Kanashiro revela que Jefferson Farfán la engríe con "detallitos" y la llama "suegris"

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La bailarina y modelo Xiomy Kanashiro sorprendió a propios y extraños al aparecer junto a su madre en un programa de espectáculos. La señora decidió romper su silencio sobre la relación de su hija y el exfutbolista Jefferson Farfán e inclusive se animó a revelar que él la engríe con "detallitos".

Mamá de Xiomy Kanashiro afirma que Jeffersson Farfán la engríe

Por primera vez, Elsie Tejada, madre de la también influencer, decidió hablar del enamorado de su engreída para las cámaras de 'América Hoy'. Relató que el exjugador de la selección peruana fue hasta su domicilio para conversar con ella en el inicio de su romance con Xiomy.

Sin embargo, deslizó que en un principio no habría visto con buenos ojos que haya nacido el amor entre ambos aunque dicha noción cambió luego de que sostuviera una conversación con el mejor amigo de 'Cucurucho' Guizasola.

"Cuando ella me dijo que quería salir con él (Jefferson Farfán), dije: 'Bueno, él vino a hablar conmigo y me gustó la formalidad, que viniera a la casa, que conversáramos", expresó llamando la atención de muchos.

Y por si fuera poco, la madre de Kanashiro reveló que sostiene un vínculo cercano con el apodado '10 de la calle' y que la engríe con detalles hasta incluso la llama "suegris" evidenciando esa confianza que ya existe entre los dos a raíz de la relación amorosa con su primogénita.

Mamá de Xiomy Kanashiro expresa su deseo de ser abuela

Pero lo que más llamó la atención fue que Elsie Tejada afirma que está feliz por ellos y que sobre todo exprese que tiene el deseo de que su hija se convierta en mamá y, por ende, ella en abuela.

"Yo estoy feliz porque ama y cuida a mi hija. Yo quiero ser abuela", ,manifestó la mamá de Xiomy Kanashiro dejando en claro que espera pronto un nieto fruto del amor entre su hija y la 'Foquita' Farfán.

Vale recordar que, Xiomy Kanashiro reveló que en una oportunidad que ha hablado seriamente con Jefferson Farfán sobre tener un hijo, pese a que el ídolo de Alianza Lima se sometió anteriormente a una vasectomía.

En una reciente aparición en el programa 'América Hoy', Xiomy Kanashiro mostró en sociedad a su madre Elsie Tejada, quien rompió su silencio por primera vez sobre la relación con Jefferson Farfán. En sus declaraciones la señora expresó que se siente feliz porque el exfutbolista quiere y cuida a su hija e incluso se animó a decir que anhela ser abuela.