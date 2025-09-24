Rihanna y ASAP Rocky se convirtieron en padres por tercera vez: La cantante dio a luz a su primera niña

24/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Rihanna se convirtió en madre de su primera niña y tal evento no podría pasar desapercibido por todos sus seguidores. A través de la cuenta oficial de Instagram, la cantante compartió la primera fotografía pública tras el nacimiento de Rocki Irish Mayers.

Rihanna compartió una tierna fotografía junto a su primera niña, Rocki Irish Mayers, quien nació el pasado 13 de setiembre. La cantante compartió la noticia a través de sus redes sociales este miércoles 24 de setiembre, luego de haber mantenido reservada la revelación para todo el público.

En la imagen se ve la recién nacida con un conjunto rosado siendo sostenida por la estrella del pop mundial en lo que aparentaría ser un espacio íntimo de la cantante. En la descripción de la imagen, Rihanna compartió el nombre de la bebe, Rocki, que hace alusión a su pareja ASAP Rocky.

En las últimas entrevistas brindadas por el ahora tres veces padre, ASAP contó que tenía mucha ilusión por tener una hija: "Siento que va a ser una niña. Este embarazo es muy diferente de los otros dos. Se nota por la experiencia. Espero que sea una niña. Lo necesito", contó para la revista ELLE hace un mes pero recién publicada hoy.

Con una hora de publicada, la imagen cuenta con más de 4 millones de 'me gusta', convirtiendo la noticia en una tendencia mundial del mundo del arte y la música.

Cinco años de relación entre Rihanna y A$AP Rocky

Rihanna y ASAP Rocky empezaron su relación a inicios del 2020, pero mantenían una amistad desde años anteriores. En el 2013, Rocky invitó a Rihanna a participar del videoclip 'Fashion Killa', cuando aún eran amigos con una gran química entre ambos cantantes.

Tras diversas apariciones en público, en el 2021, acudieron a la alfombra roja del Met gala, haciendo su primera aparición para pareja. En mayo de ese mismo año, A$AP Rocky contaría que Rihanna era el "amor se su vida".

El 13 de mayo de 2022 nació su primer hijo, RZA, quien fue presentado en la portada británica de VOGUE de marzo de 2023. En la sesión de fotos de esa portada, Rihanna ya estaba embarazada de su segundo hijo, sin saberlo. Finalmente, Riot Rose Mayers nombre de su segundo niño nació en agosto de 2023.

Hoy, con dos hijos de tres y dos años, Rihanna anunció el nacimiento de su primera niña junto a ASAP Rocky.