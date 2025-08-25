Nadador peruano José Peñaloza conquista 3 medallas de oro y 2 de bronce en el World Aquatics Masters Championship 2025

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Un día histórico para la natación en el Perú. El nadador nacional José Peñaloza tuvo una destacada actuación en el World Aquatics Masters Championship 2025 y conquistó tres medallas de oro y dos de bronce, en el evento deportivo desarrollado en Singapur.

Hazaña histórica

A sus 94 años, el atleta peruano José Peñaloza consolidó su nombre como referente de la natación máster mundial luego de imponerse con autoridad a las exigentes pruebas de 200, 400 y 800 metros libre. De esta manera, el también endocrinólogo de profesión, demostró que la edad no tiene límites para la disciplina y el amor al deporte.

Además, Peñaloza Jarrín no solamente ha marcado huella a nivel mundial, sino también su nombre es indeleble tras lograr ser campeón nacional, sudamericano y panamericano en su categoría, lo que reafirma su compromiso y vigencia en la natación.

Cabe destacar que el evento deportivo de natación se llevó a cabo del 7 al 14 de agosto y reunió a más de 6 mil atletas de 100 países, siendo de esta manera catalogada como una de las mejores competiciones del calendario internacional para nadadores veteranos.

La decisión de ser nadador

José Peñaloza Jerrí inició en la natación competitiva a nivel internacional a los 68 años, cuando quizá algunos a su edad pensarían en jubilarse o estar en la comodidad de su hogar. Lejos de ello, decidió emprender ese sueño en julio del 2000 tras participar en el Octavo Campeonato Mundial de Natación Máster en Múnich, Alemania.

Desde ese entonces, su vida cambió y ha participado en competencias internacionales. Entre los países testigos de sus méritos deportivos se encuentran Nueva Zelanda, Italia, Estados Unidos, Canadá, Eslovenia, Ecuador, Brasil, Hungría y Corea del Sur.

De otro lado, ha publicado manuales de diabetes, libros sobre endocrinología y por si fuera poco también de historia, entre los que resalta uno sobre los huancas. Un dato no menor, es que es familiar del ilustre de la medicina peruana Daniel Alcides Carrión. En 1954 junto a su familia donó a la Faculta de Medicina de San Marcos, cartas inéditas de Alcides Carrión para el Museo Carrión.

Asimismo, el deportista nacional está emparentado con Isidoro Peñaloza, héroe de la Batalla de Junín. Además, su tío abuelo Teodoro y su abuelo Benigno pelearon en las batallas de Lima, Huancayo y Chupaca.

De esta manera, el nadador peruano José Peñaloza realizó una hazaña histórica en el World Aquatics Masters Championship 2025, tras obtener tres medallas de oro y dos de bronce.