Mario Irivarren: Revelan a dónde viajó tras ampay que marcó el fin de su relación con Onelia Molina

21/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Irivarren fue protagonista de un polémico ampay en el que se le vio en una situación comprometedora en Argentina, por lo que tomó una decisión que sorprendió a todos: alejarse del país por unos días. Luego de pedir disculpas públicas a Onelia Molina, quien fue la más afectada, y reconocer sus errores, se reveló que el chico reality salió del Perú ¿A dónde viajó?

Mario Irivarren pide disculpas a Onelia Molina

Todo se desató luego de que el programa Magaly TV, La Firme difundiera unas imágenes grabadas en Argentina, donde Mario Irivarren aparecía besándose con un par de chicas. El material rápidamente generó una ola de comentarios y críticas en redes sociales.

Ante esto, el integrante de La Manada decidió dar la cara y pronunciarse en vivo en los últimos minutos del programa. Confesó que no tenía intención de hablar, pero terminó haciéndolo para no ser visto como "un cobarde".

"Pensé en algún momento no venir más, eso pasó por mi cabeza, pero analizándolo seriamente, sería más cobarde de mi parte, cuando uno se equivoca, lo que corresponde es poner el pecho y asumir la cuenta de sus actos y dispuesto a aceptar la consecuencia de lo que pase aquí en adelante", expresó.

En su pronunciamiento, también se dirigió a su expareja Onelia Molina, a quien reconoció como "la persona más afectada": "Sé que le fallé y la decepcioné, así que le pido disculpas desde lo más profundo de mi corazón".

Decirle a Onelia que, sin duda alguna, es la mejor mujer que he conocido en mi vida y que lamentablemente soy consciente de que nunca estuve a la altura, soy conciente que la perdí, me toca asumirlo y asimilarlo, aprender a sobrellevarlo", finalizó.

¿A dónde viajó Mario Irivarren tras ampay?

Luego de reconocer sus errores, Mario Irivarren optó por tomar distancia. Según el reporte migratorio, el modelo viajó el 18 de marzo rumbo a Colombia, dejando atrás el escándalo y también sus actividades en el pódcast La Manada.

La decisión no pasó desapercibida, ya que horas antes había sido captado en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde llamó la atención por su actitud reservada y su silencio frente a la prensa.

Así, se reveló a dónde viajó Mario Irivarren tras el polémico ampay que marcó el fin de su relación con Onelia Molina. Resulta que luego de pedir disculpas públicas y asumir sus errores, se fue a Colombia.