Expareja de Mario Irivarren reaparece tras ampay en Argentina y le dedica INESPERADA canción

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Stephanie Valenzuela, expareja de Mario Irivarren, reapareció en televisión y no pudo evitar pronunciarse sobre el ampay de la 'Calavera Coqueta' en un yate con varias mujeres en Argentina, lo que le costó el fin de su romance con Onelia Molina. La modelo le dedicó una canción.

Stephanie Valenzuela dedica canción a Mario Irivarren

Mario Irivarren se encuentra en el 'ojo de la tormenta' tras la difusión de imágenes comprometedoras reveladas por 'Magaly TV: La Firme', donde se le ve disfrutando de una tarde bailando y tomando al lado de Said Palao, Patricio Parodi y, en especial, de un grupo de mujeres en un yate en Argentina.

Acompañadas de una sugestiva narración —"chicas, bikinis, sol, trago..."—, el programa muestra a Mario dando un "piquito" a una mujer desconocida, pese a que en ese momento aún mantenía una relación con Onelia Molina, con quien incluso hace solo unos días recreaba un 'baby shower', desatando polémica en el mundo del espectáculo y generando que distintos personajes del medio se pronuncien al respecto.

Uno de ellos fue Stephanie Valenzuela, quien mantuvo un corto romance con la 'Calavera Coqueta' en su paso por 'Combate'; sin embargo, su historia terminó cuando ella viajó a México para seguir con sus proyectos y él se quedó en Perú. Al saber del actual escándalo que envuelve a Mario, la modelo peruana reapareció en el set de 'América Hoy' sin dudar en dar un inesperado mensaje.

¿Qué dijo Tefi Valenzuela sobre el ampay de Mario?

En la mañana de este miércoles 18 de marzo, 'Tefi' Valenzuela no dudó en criticar la traición de Mario Irivarren a Onelia Molina. Incluso, se animó a dedicarle su canción "Una noche de pasión", que aseguró que "le cae a pelo" al exchico reality por la "tarde de pasión que vivió en el yate".

"Yo soy bruja porque yo escribí esta canción y le cae a pelo a Mario y Said. (...) Lo que ellos vivieron una tarde de pasión", expresó para seguidamente animarse a dar un consejo a las mujeres que sufren una infidelidad de sus parejas: "No se sientan mal de ser buenas personas. Siempre la culpa cae en la persona que falló (...) Yo también fui víctima de infidelidad".

Onelia Molina confirma ruptura con Mario Irivarren

La confirmación del fin de su relación se dio en la madrugada. Onelia Molina decidió poner punto final a su historia de amor con Mario Irivarren tras las situaciones comprometedoras junto a otras mujeres en Argentina.

En su comunicado lanzado en una historia de Instagram, la modelo pidió respetar su difícil decisión y sostuvo que no dará más explicaciones públicas adicionales.

Onelia confirma su separación con Mario Irivarren

Es así como, en medio del escándalo de Mario Irivarren por un aparente beso a una joven en un yate en Argentina, que ocasionó su ruptura amorosa con Onelia, su expareja, Stephanie Valenzuela reapareció y le dedicó su canción "Una noche de pasión".