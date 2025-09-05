Mark Vito admite que nunca ha trabajado y su suegra lo llama "vagazo"

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mark Vito, ex de Keiko Fujimori, protagonizó un nuevo momento viral al admitirle a su suegra que nunca ha trabajado, recibiendo como respuesta un cariñoso pero contundente "vagazo". La interacción se volvió viral y causó todo tipo de comentarios entre seguidores que no podían contener la risa.

Suegra de Mark Vito lo llama "vagazo"

Todo ocurrió cuando Mark Vito decidió subir a su cuenta oficial un clip junto a la madre de Leslie Echavarria. En la grabación, la señora le pregunta con curiosidad: "Oye Mark, una pregunta. ¿Tú vas a recibir tu jubilación...?". La respuesta del influencer fue inmediata y directa: " Pero 'suegra', nunca he trabajado ".

El momento se volvió aún más gracioso cuando la madre de su pareja no dudó en calificarlo de "vagazo", aunque con cariño: "Pero igual te quiero, aunque sea un vagazo".

Mark Vito y su novia en Estados Unidos

Mark Vito ha decidido dar un paso importante en su vida sentimental al viajar a Estados Unidos junto a su pareja, Leslie Echevarría, para presentarla oficialmente ante sus padres.

La pareja ha compartido con sus seguidores, a través de publicaciones e historias, cómo está viviendo este viaje de ensueño. Incluso, se pudo ver que Leslie Echevarría ya tuvo la oportunidad de conocer a la madre de Mark Vito.

En una reciente publicación, se vio a la peruana disfrutando en la casa de Mark Vito de algunos platillos que la madre del influencer preparó especialmente para la reunión familiar. "Mi mamá recibió a mi amor con un banquete. Le preparó su comida favorita. Nada como estar en casa", comentó orgulloso Mark.

La vida actual de Mark Vito

Tras su separación de Keiko Fujimori, Mark Vito Villanella se ha consolidado como un personaje popular en TikTok e Instagram. Su presencia constante en redes lo mantiene en la mira del público y de los medios, sobre todo por sus relaciones sentimentales y su cercanía con figuras del entretenimiento.

En el pasado, se le vinculó con la modelo Deysi Araujo y otras influencers del medio, pero actualmente mantiene una relación formal con Leslie Echavarria, quien también es influencer y emprendedora.

La confesión de Mark Vito sobre nunca haber trabajado y la reacción de su suegra llamándolo "vagazo" se convirtió en un momento viral que recorrió todas las redes sociales. Este episodio dejó claro que la relación con la madre de Leslie Echavarría se caracteriza por una cercanía y confianza muy especial.