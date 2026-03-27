Mark Vito IMPACTÓ en La Granja VIP con INESPERADA confesión: "Nunca he tenido trabajo"

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En la más reciente edición del reality de convivencia La Granja VIP, el participante Mark Vito impactó al realizar una inesperada confesión durante una dinámica con el resto de sus compañeros en el juego 'Yo Nunca'. En medio de ello, entre risas reveló que nunca ha tenido trabajo llamando la atención de todo el grupo de participantes.

Mark Vito confiesa que nunca ha tenido trabajo

Ayer jueves 26 de marzo, los concursantes del espacio televisivo de Panamericana, vivió uno de sus momentos más divertidos tras jugar 'Yo nunca' en el que cada uno de los artistas deberían esuchar atentamente una pantalla en la que aparecía la modelo argentina Flor Ortola y responder con sinceridad a sus diversas interrogantes 'picantes'.

Al momento de tocarle a Mark Vito la oportunidad de interactuar, se le consultó si es que se había creado más de alguna red social para espiar a su expareja durante su juventud, tras ello él afirmó que sí lo realizó cuando tenía 18 años de edad.

En otro instante, Ortola quiso conocer si es que en alguna oportunidad había acudido a un trabajo bajo los efectos del alcohol o con el malestar de la resaca. Entre risas y sin tapujos, Vito dio una confesión inesperada.

"Yo nunca porque nunca he tenido trabajo (...) a veces me contratan discotecas y hay que cumplir, al día siguiente y hay que grabar. Ya normal, normal. Es parte del trabajo", manifestó generando que todos sus compañeros suelten sus carcajadas.

Mark Vito confiesa que un cerdito le grita igual que su última ex

Al día siguiente, todos los participantes acudieron a una parte de la casa en la que se encuentran los cerditos para poder tener mayor contacto con ellos de la mano de don Valentín, quien les enseñó cómo acariciarlos y hacer que se calmen al momento de cargarlos y sostenerlos en sus brazos.

En el turno de Mark Vito, este dejó sorprendido al instructor con jocoso comentario debido a que el chanchito que iba a sostener lanzaban gruñidos constantes. "Me grita como mi última ex", expresó el influencer.

De forma inesperada, en la más reciente edición de La Granja VIP participaron del juego 'Yo nunca' en el cual tenían que responder a una serie de preguntas formuladas por la modelo argentina Flor Ortola. En el momento en el que le tocó responder a Mark Vito sobre si en algún momento asistió a un centro de labores con resaca o bajo los efectos del alcohol y respondió que no porque nunca ha trabajado.