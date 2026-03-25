Onelia Molina destruyó a Flor Ortola por buscar defender a Said Palao tras ampay: "Es la chupamedias de Alejandra"

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En la más reciente edición de 'Magaly TV La Firme', Onelia Molina tuvo un contundente mensaje contra la ex chica reality Flor Ortola y la destruyó asegurando que busca defender a Said Palao tras el ampay junto a mujeres en un yate en compañía de otros amigos. Tal es así que la calificó de "chupamedias" de Alejandra Baigorria.

Onelia Molina destruye a Flor Ortola

Sin pelos en la lengua. La integrante de 'Esto es guerra', Onelia Molina, sorprendió al sostener lun diálogo vía WhatsApp con el programa conducido por Magaly Medina, en el que sin piedad arremetió contra la modelo argentina Flor Ortola por su complicidad con Alejandra Baigorria tras buscar minimizar lo hecho por Said Palao tras su ampay.

Sucede que Ortola aseguró públicamente que la 'rubia de Gamarra' conocía sobre el evento en el que el hermano de Austin Palao iba a acudir en tierra gaucha. Ello ocasionó que la ahora expareja de Mario Irivarren saliera la frente para romper su silencio.

"Esa Flor es la 'chupamedias' de Ale. Siempre sale a decir lo que Alejandra quiere y, obviamente, está intentando limpiar la imagen de Said para que Alejandra esté más tranquila y pueda perdonarlo", se aprecia en el chat presentado en el espacio televisivo.

Pero, eso no sería todo, dejando en claro su total molestia frente a esta situación enfatizó que no dejará que Flor Ortola utilice su nombre para ser un personaje mediático hasta tal punto de calificarla como un "títere" a quien no le dará "un segundo" de su tiempo. "De esa argentina no quiero saber nada. Se cuelga de todo lo que sea y de mí no va a ser", acotó.

Así respondió Flor Ortola a Onelia Molina

Por su parte, tras las declaraciones de Onelia Molina, la modelo argentina Flor Ortola no se quedó callada y se pronunció directamente en diálogo con 'Magaly TV La Firme'. En dicha conversación minimizó lo manifestado por la odontóloga y reafirmó su vínculo amical con Alejandra Baigorria.

"A mí no me importa lo que diga Onelia o lo que diga la gente. El vínculo que yo tengo con Ale o mis amistades lo sé yo y no me mueve una aguja, ni un pelo lo que piense nadie, absolutamente de mis vínculos ni menos ella que no está ni presente en mi boda", expresó.

En tal sentido, se defendió de lo señalado por Molina sobre que busca 'cubrir' lo realizado por Said Palao en Argentina. "Si piensa eso ella que yo quiero limpiar, que lo piense, pero yo no me beneficio de nada y es lo que dije, no es tapar nada", aseguró.

Sin tapujos Onelia Molina arremetió contra la argentina Flor Ortola y la destruyó afirmando que busca minimizar y defender a Said Palao tras su ampay con mujeres en un yate hasta tal punto de calificarla de "chupamedias" de Alejandra Baigorria.