Joven construyó un cuarto en casa de sus suegros para vivir con su novia, pero tuvo un TRISTE final

Un joven construyó un cuarto a su novia en casa de sus suegros con la esperanza de vivir juntos; sin embargo, su acto de amor se convirtió en pesadilla, ya que su pareja terminó su relación después de un mes. El video se volvió viral en redes sociales.

Construye un cuarto para su novia, pero ella lo dejó

Quien no ha encontrado a "su media naranja" y vivido momentos épicos durante su relación. Incluso, suben fotos y videos en sus redes sociales para dejar en claro que su amor es cada día más fuerte y, sin dudarlo, muestran cada etapa de su romance hasta el punto de informar el momento clave en que deciden vivir juntos.

Pese a que muchos aseguran que vivir con los suegros no es buena idea y mucho menos invertir en la construcción de un segundo piso en la casa de los padres de sus parejas, un joven decidió ignorar todo ello y demostrarle todo su cariño a su novia levantando un cuarto con la esperanza de que sea su "nidito de amor". Es así como nos lo revela el material audiovisual, de tan solo 38 segundos de duración, en TikTok.

Según la escena difundida, se logra ver al joven cubriéndose el rostro con sus manos para evitar que su amigo lo vea llorando, ¿el motivo? Pues bien, su novia decidió dar por terminada su historia de amor, pese a su esfuerzo de invertir su dinero para construirle una habitación con las mejores comodidades.

"Te dije un montón de veces que no le hagas la pieza porque esa casa no es tuya, amigo", se escucha aconsejar a su compañero, en un intento de consolarlo y darle su apoyo tras su ruptura sentimental.

Reacción en redes sociales del video

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y se viralizó rápidamente en redes sociales. La escena obtuvo miles de reacciones y varios comentarios de personas que no dudaron en pedirle que pueda superar pronto su ruptura amorosa, alegando que la mujer no era merecedora de todo su cariño por no saber valorar su esfuerzo y dedicación para sacar adelante su relación y vivir una nueva etapa juntos.

Otros usuarios aprovecharon en aconsejar a los jóvenes de no construir en casa de sus suegros porque en cualquier momento pueden terminar y la propiedad no será de ellos, creando un conflicto familiar y más si tienen hijos en común.

"Repitamos juntos, 'no se construye en la casa de los suegros'", "duele, pero lo que ella no sabe es que en esta vida todo vuelve", "de los errores se aprende y se fortalece, no pasa nada hermano", expresaron algunos internautas en TikTok.

En resumen, un joven causó revuelo al revelar que invirtió tiempo, dinero y esfuerzo construyendo un cuarto en casa de sus suegros para formar un hogar, ¡pero su novia terminó la relación al mes!