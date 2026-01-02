Will Smith: Actor enfrenta demanda por presunto acoso sexual y despido injustificado hacia hacia violinista

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El actor y rapero Will Smith enfrenta una demanda civil presentada en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles por el violinista Brian King Joseph, quien lo acusa de acoso sexual, represalias y despido injustificado.

Joseph, conocido por su participación en el programa America's Got Talent, fue contratado en noviembre de 2024 para tocar en un show en San Diego y posteriormente invitado a sumarse a la gira mundial "Based on a True Story: 2025".

Según la denuncia, el músico afirma que Smith mostró un interés inapropiado hacia él, describiendo conductas que califica como "grooming". Entre las frases atribuidas al actor figura: "Tú y yo tenemos una conexión tan especial que no tengo con nadie más".

El incidente en Las Vegas

El núcleo del caso se centra en un episodio ocurrido el 20 de marzo de 2025, durante la gira en Las Vegas. Joseph relata que al regresar a su habitación de hotel encontró objetos extraños y una nota manuscrita con un mensaje sugestivo.

Entre los artículos hallados había medicamentos contra el VIH a nombre de otra persona, documentos médicos y una mochila roja. El músico denunció el hecho a la seguridad del hotel, representantes del artista y la policía.

Días después, fue despedido de la gira. Según su versión, un representante del entorno de Smith lo acusó de mentir sobre lo ocurrido. Aunque oficialmente se le dijo que la gira "tomaba otra dirección", Joseph sostiene que fue una represalia directa por haber denunciado el incidente.

Tras denunciar lo acontecido en el hotel, Joseph señala que fue despedido de la gira de Smith.

En su demanda, Joseph señala haber sufrido pérdidas económicas significativas, además de estrés postraumático (PTSD) y otros daños psicológicos. También afirma que realizó inversiones financieras importantes para la gira que se extendía de julio a septiembre de 2025.

La acción legal incluye a la empresa Treyball Studios Management, vinculada a Smith, como parte demandada. El violinista solicita una compensación económica cuyo monto será determinado por un jurado.

La defensa de Smith

El abogado del actor, Allen B. Grodsky, negó categóricamente las acusaciones en declaraciones a USA Today, además de anunciar que harán uso de diversos recursos legales para demostrar la inocencia de Smith.

"Las acusaciones del señor Joseph sobre mi cliente son falsas, infundadas y temerarias. Lo negamos categóricamente y utilizaremos todos los medios legales disponibles para garantizar que la verdad salga a la luz", afirmó.

El caso abre un nuevo frente judicial para el actor, en un contexto donde su regreso a la música buscaba consolidar su imagen artística. La demanda, presentada en Año Nuevo, pone en el centro del debate la relación entre figuras públicas y su entorno laboral, y será la justicia estadounidense la que determine el desenlace.