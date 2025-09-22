Protagonista de Nanito ruega que vayan al cine a ver la película: "Nos han dado pocos horarios y muy malos"

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El cine peruano vuelve a emocionar a la cartelera con el estreno de Nanito, una historia que apuesta por mostrar el amor y la vida desde la mirada de los adultos mayores. Pese a la expectativa, la película enfrenta pocos horarios en salas, por lo que su protagonista, Guido Calderón, pidió al público asistir para que se mantenga en cartelera.

El pedido del protagonista de 'Nanito'

El 18 de septiembre llegó oficialmente a la pantalla grande Nanito, un proyecto que desde su anuncio generó ilusión entre cinéfilos y amantes del cine nacional.

En redes sociales, el recibimiento fue cálido y lleno de apoyo, aunque pronto se hizo viral una situación que cayó como balde de agua fría. La película apenas aparece en la cartelera de las cadenas comerciales, con horarios escasos y muchas veces incómodos para la mayoría de asistentes.

Quien levantó la voz ante este panorama fue el propio protagonista, Guido Calderón, quien se dirigió al público para expresar lo que sentía en estos primeros días de estreno.

"Tengo un sabor agridulce. Estoy muy contento por el lindo recibimiento que ha tenido la película, pero también estoy muy triste porque en algunas cadenas de cine nos han dado pocos horarios y muy malos", reconoció.

Consciente de que los primeros días de exhibición son decisivos para cualquier producción nacional, Guido Calderón hizo un llamado directo a la gente para llenar las funciones programadas.

"Por favor ayúdennos asistiendo a las funciones programadas para que así nos salgan nuevos horarios", pidió el actor, recordando que si la asistencia es buena, la película podrá mantenerse más tiempo en cartelera.

¿De qué trata la película 'Nanito'?

Nanito se basa en la vida de un hombre de 80 años que decide reconquistar a su gran amor, Antonia. El guion pone el foco en los adultos mayores desde una mirada respetuosa, lejos de estereotipos y burlas, y resalta valores como la esperanza, el cariño y las segundas oportunidades.

La película se filmó en Arequipa bajo la producción de Walter Manrique y el sello de Yapa Films. Además de Calderón y Martha Rebaza, participan actores como Roberto Palacios, María Eugenia Málaga, Andrés Luque, Jovan Pastor, Estefania Fuxet, Arturo Salazar, Román Lizárraga y Teffy Bengoa.

Uno de los grandes orgullos del proyecto es que el 90% del equipo técnico y buena parte del elenco son arequipeños, lo que refuerza su identidad local.

Con el estreno de Nanito, el cine peruano volvió a emocionar con una historia que muestra la vida y el amor desde la mirada de los adultos mayores. Sin embargo, el entusiasmo inicial se vio opacado por la falta de horarios en las cadenas comerciales, lo que motivó a Guido Calderón a dirigirse al público.