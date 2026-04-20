¡Paren todo! Mayra Goñi es captada besándose apasionadamente con actor Rodrigo Brand

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

A pesar de que juraron una y mil veces ser solo compañeros de set, la realidad terminó por alcanzar a Mayra Goñi y Rodrigo Brand. Las cámaras captaron a los protagonistas de "Valentina valiente" en una salida que pasó de la complicidad a un apasionado beso, dejando sin piso las constantes negativas de la pareja sobre un posible romance.

Mayra Goñi y Rodrigo Brand son captados besándose

Lo que empezó como una cena casual bajo las luces de la ciudad terminó convirtiéndose en la prueba irrefutable de un romance que ya no se puede ocultar. Las imágenes que circulan con fuerza en redes sociales muestran a Mayra Goñi y Rodrigo Brand en una actitud que trasciende, por mucho, la simple amistad que ambos se encargaron de profesar ante las cámaras de televisión.

Durante la velada, la complicidad entre los actores de "Valentina valiente" era evidente. Sin embargo, el ambiente relajado de la cena fue solo el preámbulo del momento más esperado por los reporteros de "Amor y Fuego". Los reporteros del programa captaron el instante preciso en que la pareja selló la noche con un beso apasionado, borrando cualquier duda sobre su vínculo.

Pero la secuencia no terminó ahí. Lejos de ser un contacto fugaz, minutos después la actriz peruana, se inclinó hacia el cuello del actor mexicano para besarlo, una muestra de afecto que Brand no dudó en corresponder de inmediato.

Este nuevo acercamiento, cargado de romanticismo, no hace más que confirmar que entre Mayra y Rodrigo el guión de la ficción ha quedado atrás para dar paso a una historia de amor real que hoy está en boca de todos.

Anteriormente Rodrigo Brand descartó un romance con Mayra Goñi

Por otra parte, Rodrigo Brand ya se había referido anteriormente a los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con Mayra Goñi, luego de que ambos fueran vistos juntos en más de una ocasión, incluso antes del estreno de la novela , "Valentina valiente", en la que ambos trabajan.

En aquel momento, el actor mexicano no dudó en reconocer la buena conexión que existe entre ambos, destacando la química que han logrado tanto dentro como fuera de cámaras. Sin embargo, fue enfático al descartar cualquier tipo de relación amorosa.

Sin embargo, fue enfático al descartar cualquier tipo de relación amorosa. Brand aseguró que su enfoque principal es su carrera profesional y que su presencia en el país responde únicamente a compromisos laborales.